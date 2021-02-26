"برلين السينمائي" يقدم عروضه افتراضياً بسبب كورونا

يقدم مهرجان برلين السينمائي الدولي، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، عروضه عبر الإنترنت على نطاق محدود للغاية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسيبث المهرجان لجمهور مختار من الصحفيين والمتخصصين في مجال صناعة السينما بدلاً من إقامته في دور عرض تكتظ بالمتفرجين.

ولطالما تفاخر منظمو مهرجان برلين، الذي يقام هذا العام في دورته الحادية والسبعين، بأنهم يقدمون عروضاً مفتوحة للجمهور المتحمس، على عكس مهرجاني البندقية الإيطالي و"كان" الفرنسي اللذين يعدان المنافسين الأبرز لمهرجان برلين على قائمة المهرجانات.

ومهرجان هذا العام مختلف بسبب جائحة كوفيد- 19.

وقال سكوت روكسبورو مدير مكتب أوروبا لمجلة (هوليوود ريبورتر) وأحد الصحفيين المخضرمين في مهرجان برلين إنه "أكثر المهرجانات شعبية في العالم ويستمد حياته من جمهوره بالآلاف الذين يذهبون لمشاهدة الأفلام في برلين".

أقيمت نسخة العام الماضي من المهرجان بصورة طبيعية، وذلك قبل أن يضرب الوباء أوروبا ليجبر دور العرض السينمائي على إغلاق أبوابها إلى جانب معظم الأماكن العامة الأخرى.

وسيدعى العامة لحضور العروض التي تقدم في مهرجان هذا العام، في يونيو، حيث تأمل السلطات في أن تسمح حملة التطعيم ضد الوباء لدور السينما بأن تعيد فتح أبوابها.

ومعظم الأفلام الخمسة عشر، التي تتنافس في مهرجان هذا العام للفوز بجائزة "الدب الذهبي"، إما جرى إنتاجها خلال فترات الإغلاق أو بينها على يد منتجي أفلام يقول روكسبورو إنهم أظهروا "براعة منقطعة النظير" في العمل.

ومن بين الأفلام المتنافسة الفيلم الكوميدي (نيكست دور) وهو فيلم عن السفر وحياة المدن والشهرة، وفيلم (آيم يور مان) الذي يقوم فيه الممثل البريطاني دان ستيفنز بدور رجل آلي.