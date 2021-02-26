«ثقافية الشارقة» تكرّم مؤلفي إصداراتها

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة بالشارقة سلسلة من اللقاءات التكريمية لمؤلفي إصداراتها لعام 2019_2020، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث قال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: تحرص الدائرة سنوياً على تنظيم هذا الحفل للاحتفاء بمؤلفيها وإصداراتهم وشكرهم على ما يقدمونه من جهد بحثي، علمي ومعرفي في نشر رسالة الثقافة والمعرفة، وفق رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي ينبع من خلال الدور الفاعل التي تتبناه دائرة الثقافة في الاسهام بالارتقاء بالذائقة الفكرية والأدبية والفنية، إيماناً بأثرِ الثقافةِ والعلمِ في النهوضِ بالأممِ بفكرٍ ونهجٍ مستنير، إضافة إلى الاهتمام بالكتّاب والكتاب ورعايتهم حتى بعد إصدار كتبهم، وتقوم بإصدار ونشر وترجمة وعرض هذه الكتب في مختلف المعارض العربية والدولية، ويأتي هذا التكريم دعماً لاستمرارية التواصل والتفاعل مع المشهد الثقافي ورفده بالجديد وإثراءً للساحة الثقافية بإصدارات مبدعين إماراتيين وعرب من رسائلَ جامعية، ونقد ومسرح، وأدب طفل، وفنون وسينما.

وبدأت سلسة هذه اللقاءات بتكريم محمد عبدالله البريكي، محمد نجيب قدورة، الدكتور أكرم جميل قُنبس، عبدالرزاق الدرباس، وعزّت عمر، حيث عبّر المكرمون عن شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته للثقافة والمثقفين والإبداع، ثم قدموا شكرهم لدائرة الثقافة على اهتمامها بالكتُاب ومتابعتهم وطباعة إصداراتهم والاستمرار في رعايتهم منذ أكثر من ربع قرن، ثم قرأ المكرمون بعضاً من نتاجهم الأدبي.