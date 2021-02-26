في «يوم المرأة العالمي».. تشكيليات يتحدثن عن تجاربهن الإبداعية

الشارقة (الاتحاد)- احتفاءً بيوم المرأة العالمي، تنظّم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية جلسة حوارية يوم الأربعاء الموافق 3 مارس.

لولوة الحمود

وتستضيف خلالها ثلاث فنانات تشكيليات، هن: السعودية لولوة الحمود، الحاصلة على جائزة روابي من الجمعية السعودية البريطانية في لندن، والكويتية مي السعد، وهي مؤلفة وتشكيلية شاركت في العديد من المعارض العالمية، والتشكيلية الإماراتية عزة القبيسي المتخصصة في تصميم وصياغة المجوهرات.

مي السعد

تتحدث الفنانات خلال الفعالية التي تقام (عن بُعد) عبر منصة «الشارقة تقرأ»، عن تجاربهن في رحلة الفن والرسم والتصميم، وإسهامهن في حركة الفن التشكيلي خليجياً وعالمياً، كما تعرض كل فنانة محطات من سيرتها الذاتية على مستوى الإنجازات، وأهم الأعمال والأدوار التي قدمتها في محيطها الاجتماعي.

عائشة الزعابي

تدير الجلسة الإعلامية عائشة الزعابي، ويمكن للراغبين في مواكبة حديث الفنانات الثلاث متابعة المنصة عبر رابطها الإلكتروني.