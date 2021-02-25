50 معرضاً من 31 بلداً في «آرت دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن «آرت دبي»، أمس، المشاركين في نسخة عام 2021 من المعرض، وضمت 50 معرضاً فنياً رائداً في الفنون الحديثة والمعاصرة من 31 بلداً. والمعرض الذي يُقام بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون، التزامه بتوفير منصة حضورية للمعارض والفنانين من مختلف بلدان الجنوب العالمي. وستنتقل نسخة هذا العام إلى موقعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي ضمن مساحة مشيدة، خصيصاً للمعرض لضمان استيفاء أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة «كوفيد- 19»، ما يوفر بيئةً آمنةً وسليمةً للمشاركين والزوار. وسيفتح المعرض أبوابه من 29 مارس وحتى 3 أبريل المقبلين.

وإلى جانب المعارض القادمة من مراكز الفنون المشهورة والصاعدة من مختلف أنحاء العالم، يمكن للزوار حضور معارض من بلدان الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا مثل المملكة العربية السعودية، ولبنان، وفلسطين، وتركيا، والهند، وفيتنام، والفلبين، بالإضافة إلى حضور بارز من مختلف أنحاء القارة الأفريقية لتضم معارض من مصر، وإثيوبيا، وغانا، وكينيا، والمغرب، وتونس. كما تشارك عشرة معارض من إمارة دبي، لتعكس النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق والساحة الفنية المحلية في الإمارة.

إلى ذلك، قال المدير الفني لـ«آرت دبي»، بابلو ديل فال: «المعارض الحضورية هي الروح الحية والقلب النابض لعالم الفن والفنانين، والقطاع الفني هو قطاع عانى - مثل غيره من القطاعات - الأحداث التي شهدها العام الماضي».

وأضاف: «فيما نحاول تلمّس طريقنا للخروج من هذه الجائحة، نشعر بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعنا لدعم الفنانين والمعارض ومقدمي الخدمات الذين يعتمدون على حيوية وديمومة القطاع الفني التجاري».

كما أعلن «آرت دبي» عن مبادرات مبتكرة لمعرض 2021، تشمل شراكة تعاونية جديدة مع المعارض المشاركة، لتعتمد أجور المشاركة جزئياً على المبيعات، بالإضافة إلى برنامج المشاركة عن بُعد، لتمكين المعارض غير القادرة على المشاركة الحضورية، ومنح التواصل مع الزوار الذين يكتشفون الأعمال الفنية شخصياً باستخدام التقنيات الحديثة.

إجراءات احترازية

يستوفي «آرت دبي» لنسخة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19»، مثل تمديد أيام المعرض لستة أيام، وتشييد مساحات مخصصة للمعرض في مركز دبي المالي العالمي، ما يوفر بيئةً آمنةً وسليمةً للمشاركين والزوار من خلال التحكم بأعداد الزوار من المعرض، بالإضافة إلى الانتفاع من المرافق العديدة الموجودة في مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل مجموعة متميزة من المطاعم والأماكن الأخرى.