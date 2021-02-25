«بيت الحكمة».. إطلالة أدبية افتراضية

أبوظبي (وام)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سلسلة افتراضية جديدة بعنوان: «بيت الحكمة»، تهدف إلى تعريف المجتمع بالكنوز الأدبية والثقافية التي تزخر بها الحضارة العربية الإسلامية التي تضمها مكتبة الجامعة.

وأكد الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة، حرصها على تعريف المجتمع بالكنوز الأدبية للحضارة العربية الإسلامية، وجعلها في متناول الجميع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت هذا الصرح العلمي منارة لإشعاع الحضارة العربية الإسلامية.

وأوضح أن مكتبة «بيت الحكمة» تزخر بمجموعة قيمة من الكتب والمؤلفات العربية التي تركت أثراً بارزاً في تقدم العلوم عبر التاريخ، بوصفها مرجعاً علمياً وأدبياً للحضارة الإنسانية وليس العربية الإسلامية فحسب، لافتاً إلى أن اغتنام الفوائد والعبر التي تقدمها هذه الكتب يأتي في سياق حرص الجامعة على تشجيع التعليم المستمر لدى المجتمع.

وقال: إن الجامعة ستبث سلسلة «بيت الحكمة» الافتراضية عبر منصات الجامعة الرقمية مرتين في الشهر على مدار السنة يوم الاثنين، لافتاً إلى أنه يتم في كل حلقة مناقشة أحد الكتب من الكنوز الأدبية التي تزخر بها مكتبة الجامعة، سعياً لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة وإبراز دور المكتبة في دعم التعليم والبحث العلمي.