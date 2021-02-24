حوراء الهميلي إلى المرحلة الثانية من «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

حازت الشاعرة السعودية حوراء الهميلي بطاقة التأهل بعد حصولها على 47 درجة، في رابعة أمسيات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه التاسع، في حين أسفرت نتائج تصويت المشاهدين للمشاركين الذين لم يتأهلوا من الحلقة الماضية، عن تأهل السعودي محمد التركي، والمصري السيد خلف أبو ديوان، إلى المرحلة المقبلة من مشوار المنافسة.

وشهدت حلقة أمس الأول، التي بثتها قناتا بينونة والإمارات، مباراة شعرية بين أربعة مشاركين من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، منطلقة

مع المصري أحمد حافظ الذي قدم قصيدته «العارف»، والتي قالت عنها لجنة التحكيم المؤلفة من علي بن تميم، وصلاح فضل، وعبدالملك مرتاض، إنها تحمل نكهة صوفية، ومضمونها ينم عن خبرة الشاعر، وأضافت أنها تحمل اختصارات بالغة التصوير وجميلة التوصيف، وأن اختياره للقافية كان موفقاً.

ثم قدمت الشاعرة السعودية حوراء الهميلي قصيدتها التي حملت عنوان «تنهيدةٌ على شفةِ الضوء»، وأعجبت اللجنة بفحوى القصيدة وأداء الشاعرة، مؤكدةً أن عنوان نصها الشعري شديد الكثافة، ويحمل معاني كثيرة عميقة.

ليحين دور السنغالي عبدالعزيز لو، منشدا قصيدته «نُقُوشٌ عَلَى رُخَامِ الْبَحْرِ الْأَسْمَرِ»، والتي قالت اللجنة إنها تضمنت صوراً فنية جميلة تفوق جمال الصور الفوتوغرافية، وروت قصة معاناة الأطفال الذي سلبت حريتهم بالعبودية، مؤكدةً أنها من القصائد الجميلة والمميزة التي تحمل جمال المكان وعناصره المتألقة.

واختتم الجزائري مصعب تقي الدين الأمسية بقصيدة بعنوان «آياتٌ من سفرِ الآباء»، مبهراً اللجنة بإجادته في تقديمها، مشيرةً إلى أن النص الشعري مليء بالجمال والجلال والتراث والتاريخ، وقد كتبت بلغة راقية ونسوج فاخرة.