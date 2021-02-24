روسيا تدرس إنشاء مشروع مماثل لـ «مدينة الشارقة للنشر»

الشارقة (الاتحاد)

قال إيليا فيسيلوف، نائب رئيس حكومة ريازان الروسية، أثناء زيارته أمس، المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، برفقة مسؤولين حكوميين روس: إنهم يدرسون إنشاء مشروع مماثل في مدينتهم.

وأبدى أثناء الزيارة، التي بحثت سبل التعاون بين المدينة والمؤسسات المعنية بالنشر في مدينة ريازان أوبلاست الروسية، إعجابه بالمفهوم الرائد الذي تقدمه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لقطاع النشر العالمي، مؤكداً: «سنحرص على تعريف رواد الأعمال في ريازان وروسيا الاتحادية على مزايا المدينة وفوائدها».

من جانبه، أشار سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إلى أنها «توفر خدمات مهنية شاملة في قطاع النشر للمنطقة، بالإضافة إلى توفير أدوات تساعد الناشرين والمستثمرين على إطلاق أعمالهم في الشارقة والتوسع إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «تتمثل رؤية المدينة بتأسيس منظومة متكاملة لدعم قطاع النشر»، مشيراً إلى عمق العلاقات الوثيقة التي تربط الشارقة بروسيا، حيث حلت الشارقة أول ضيف شرف في معرض موسكو الدولي للكتاب في عام 2019. ودعا الناشرين الروس لتأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.