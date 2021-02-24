«استشاري الشارقة» يطّلع على مشاريع مجمع اللغة العربية

الشارقة (الاتحاد)

اطلع وفد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري للشارقة، أمس الأول، على مرافق ومشاريع مجمع اللغة العربيّة في الإمارة، وبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات بينهما. كما اطلع على الأنشطة التعليمية التي تقام ضمن مركز اللسان العربي التابع للمجمع.

وشمل برنامج الزيارة استعراض مراحل العمل الجاري لاستكمال مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مجلداته الأولى في نوفمبر الماضي على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب.

إلى ذلك، قال محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: إن زيارة وفد المجلس الاستشاري للمجمع تدعم أنشطته واستراتيجيته وخطة عمله التي تتضمن مشروعات متصلة بالإعلاء من مكانة اللغة العربية وإصدار مراجعها الأساسية، وفي مقدمتها مشروع المعجم التاريخي.

وأضاف أن المجمع أكاديمية لغوية تضيف إلى إمارة الشارقة منارة علم وبحث ذات مهام عظيمة، أهمها دعم المجامع اللغوية والعلمية العربية، واستكمال إنجاز المعجم التاريخي للغة الضاد، وإتاحة حوار ثقافي بين الباحثين اللغويين من شتى أنحاء العالم.