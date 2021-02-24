«أبوظبي للفنون».. جلسة حوارية في «شهر الابتكار»

أبوظبي (الاتحاد) - بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات واحتفالات اليوبيل الذهبي، نظمت سلسلة مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي جلسة حوارية بعنوان «الابتكار مسار مستقبل مؤسسة أبوظبي للفنون».

قال حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون (أداس): «نسعى من خلال فعالياتنا إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات وشرائح المجتمع وإطلاق مبادرات متميزة تعزز مفهوم وثقافة الابتكار»، موضحاً: «تنظيمنا هذه الجلسة يعكس حرصنا على تعزيز ودعم توجهات قيادتنا الرشيدة في دعوة مختلف فئات المجتمع للمشاركة في تصميم مستقبل دولة الإمارات فيما يؤثر إيجاباً على جودة حياتهم ويساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقالت سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسسة أبوظبي للفنون، والتي أدارت الجلسة، إن حلقة النقاش دارت حول محاور حيوية للابتكار وهي في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، حيث تم تناول موضوعات مختلفة، منها تبني الابتكار في مختلف مكونات منظومة الرعاية الصحية وتحسين تطوير وتقديم الخدمات والتقنيات الصحية، وأهمية الابتكار في القطاع التعليمي باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التعليم والسياسات المتبعة في المؤسسات التعليمية الحاضنة الأولى للابتكار، بالإضافة إلى أثر التكنولوجيا الحديثة على المجتمع والعوامل التي تؤثر على القدرة على الابتكار في مجال التكنولوجيا.