«تراث الإمارات» يطلق مبادرة «على درب الأولين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة «على درب الأولين»، التي تتضمن أنشطة وورشاً تراثية موجهة إلى الأجيال الناشئة، بهدف ترسيخ قيم التراث في نفوسهم وتذكيرهم بما تركه أسلافهم من عادات وآداب وقيم. وشهد أمس الأول انطلاق أول الأنشطة ضمن المبادرة التي تستمر حتى 30 مارس المقبل، حيث قدم مسلم العامري، الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث، محاضرة عن بعد، تناول فيها السنع وآداب المجالس.

وتطرق في حديثه إلى العادات والتقاليد الإماراتية في أدب المجالس، وكيفية استقبال الضيف، وأدب الحوار في المجلس، وإعداد وتقديم القهوة العربية بالطرق الصحيحة.

وأدار الباحث حواراً مع الطلاب حول آداب المجالس وأهمية إكرام الضيف بوصفها عادة إماراتية أصيلة وراسخة، حيث لا يزال الضيف يتمتع بضيافة مميزة يقدمها صاحب المجلس، في استقباله وضيافته والاطمئنان عليه ومساعدته في حال كان يحتاج لمساعدة أو طلب العون.

وشهد المحاضرة طلاب ومعلمو مدارس «عجمان» الخاصة، و«نداء الإسلام» الخاصة، و«منار الإيمان» الخاصة، و«العمداء»، و«العربية الخاصة»، و«النصر»، و«هارفست» الخاصة.