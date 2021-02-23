«دبي للثقافة» تبرم مبادرة «لذيذة» تستلهم التراث

دبي (الاتحاد)

تتعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي مع مقهى، ضمن مبادرة تهدف إلى إبراز فنون الطهي المختلفة من الثقافات المتعددة التي تعيش على أرض دبي، وتعريف أفراد المجتمع إلى طرق الطهي المختلفة من ثقافة إلى أخرى. كما تندرج ضمن التزام «الهيئة» بدعم وتمكين شركائها من القطاع وتوصيلهم إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وعبر هذا التعاون، يقدم مقهى «لوكسيتان كافيه»، وصفة تجمع بين الثقافة الفرنسية وتراث دبي، حيث تضم مكوناتها اللوز الفرنسي وتمر «المجدول»، وهو من أصناف التمور الإماراتية الأصيلة، ما يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الطهي، بوصفه فناً إبداعياً، في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والتمازج والتعايش.