الحلقة المباشرة الرابعة من «أميرالشعراء» تنطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد) - تنطلق غداً رابع حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، في الساعة العاشرة مساءً على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

ويقدم 4 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، حيث سيشارك في الحلقة أحمد حافظ من مصر، وحوراء الهميلي من السعودية، وعبدالعزيز لو من السنغال، ومصعب نقي الدين من الجزائر.