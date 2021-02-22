«العالمية للرواية العربية» تعلن عن القائمة الطويلة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف)، أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، عن القائمة الطويلة للعام 2021 المكونة من 16 رواية، كما أعلنت عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة. وتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 121 رواية مرشحة للجائزة والتي صدرت بين يوليو 2019 و31 أغسطس 2020.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الرواية العربية المعاصرة ورفع مستوى القراءة للروايات العربية، وكذلك التعريف بها من خلال ترجمة الروايات الفائزة وتلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.