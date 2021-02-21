«مهرجان أبوظبي 2021» يدير حواراً ثقافياً على وقع الجاز

أبوظبي (الاتحاد)

انسجاماً مع دور دولة الإمارات الريادي في الارتقاء بالثقافة والفنون محلياً وعالمياً، يدعم مهرجان أبوظبي في دورته الثامنة عشرة للعام الجاري، مغنّي وعازف الجاز الفلسطيني العالمي، عمر كمال، في إصدار أغنيته الجديدة «In The Wee Small Hours»، كجزء من ألبوم «ليلة متأخرة مع عمر كمال»، والذي سيصدر لاحقاً، كما يدعم المهرجان الجولة العالمية لكمال، والتي تبدأ في نيويورك من مركز لينكولن يوم الـ9 من أكتوبر المقبل، وتضم أغاني من ألبومه «أرني النور»، والذي صدر بدعم من مبادرة «منبر التأليف والتوثيق الموسيقي»، إضافة إلى إصدار ألبومه الجديد «ليلة متأخرة مع عمر كمال» خلال العام الجاري.

إلى ذلك، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: إنّ «المنجز الحضاري العربي يأتي في صلب اهتمام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيداً على الدور المهم الذي تلعبه الإمارات في مسيرة استمرار الحضارة الإنسانية واستعادة الإسهام العربي فيها، في ميادين العلوم والفنون والابتكار والإبداع بأشكاله كافة، وخاصةً في الجانب المتعلق بعمل مهرجان أبوظبي على الاحتفاء بالموروث الثقافي وتقديم المنجز الفني والإرث الموسيقي العربي إلى العالم عبر أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص والمشترك، والمبادرات الرائدة كمبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من المهرجان، التي تدعم الأعمال الموسيقية الجديدة لكبار الفنانين والمبدعين العرب».

وأضافت: «تتيح أعمال كالجولة العالمية لعمر كمال فرصاً لحوار ثقافي عالمي يحفل بقيم التسامح والتواصل عبر الموسيقا في ظل ظروف استثنائية تواجهها البشرية».

من جهته، قال عمر كمال: «فخور بالتعاون مع مهرجان أبوظبي للمرة الثانية، في رحلة فنية جديدة نعمل من خلالها على إعادة إحياء جزء من تاريخ الكلاسيكيات للمبدع الراحل فرانك سيناترا عبر ألبوم In The Wee Small Hours». وعن إعادة إنتاج الألبوم، قال كمال، «هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي كعازف جاز، فالعالم الخاص من موسيقا الجاز هو الذي سمح لي بالحفر عميقاً في زوايا خفية من الروح لأبدع تعبيرات روحية فريدة في شكل موسيقا وأغانٍ».