الأرشيف الوطني يستلم 1.5 مليون مادة للأعمال الأدبية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

استلم الأرشيف الوطني مواد جديدة خلال العام 2020، بلغ عددها 10 آلاف و217 صورة و5 آلاف و406 أفلام. كما قام باشتراك سنوي في Gale Reference Complete لإتاحة لا محدودة من 28 ألف دورية ومليون ونصف مادة للأعمال الأدبية و4 آلاف كتاب إلكتروني و13 مليون صفحة من المصادر الأولية النادرة. كما تمت فهرسة وتصنيف: 3 آلاف و552 صورة وألفين و600 فيلم و55 خريطة، وألفين و778 صفحة من الوثائق التاريخية.



مشروع فريد

وتم الانتهاء من رقمنة الكتب العربية النادرة بالتعاون مع جامعة نيويورك، والتي بلغ عددها 44 كتاباً من الكتب العربية النادرة وإرسالها إلى جامعة نيويورك لإجراءات الجودة النهائية ومن ثم نشرها على الموقع الإلكتروني. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال رقمنة الكتب العربية النادرة والمحفوظة لدى مكتبة الإمارات بالأرشيف الوطني، وإتاحة نسخ إلكترونية للباحثين من خــلال منصة إلكترونية، بالتعاون مع جامعة نيويورك-أبوظبي وجامعة نيويورك - نيويورك.

وبلغ عدد الباحثين الّذين تّمت خدمتهم حضورياً من قبل الأرشيف الوطني: 179 باحثاً من داخل الّدولة، و16 باحثاً من خارج الدولة، ما ساهم في رفع إجمالي الباحثين الذين تمت خدمتهم إلى 195 باحثاً، كما تم تنفيذ ألف و551 عملية اطلاع في المكان. وتنفيذ عملية إصدار رقم ISBN لإصدارات الأرشيف الوطني الجديدة التي بلغ عددها 7 عناوين. ويسعى الأرشيف الوطني إلى تنمية مقتنياته الأرشيفية عــن طريق شرائها من مؤسسات متخصصة خارج الدولة، أو عــن طريق الإهداء من أشخاص أو جهات مختلفة بصورها المتعددة، الورقية والإلكترونية، ثم تتم فهرستها وتصنيفها بناء على خطط معتمدة باســتخدام الأنظمة الإلكترونيــة الحديثة.

تاريخ عريق

كما تم جمع وفهرسة يوميات الشيخ زايد- طيب الله ثراه- والبالغ عددها 3آلاف و137 خبراً، وجمع وفهرسة يوميات سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للفترة من 1966-2010م والبالغ عددها ألفين و966 خبراً. بالإضافة إلى جمع وفهرسة أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهوده في التصدي لأزمة كورونا خلال العام 2020 والبالغ عددها 544 مادة سمعية وبصرية ومرئية، ألفين و966 خبراً، وجمع إنجازات الدولة لمشروع موسوعة دولة الإمارات للفترة 2021-1971م، والبالغ عدده 2966 خبراً. كما تم فك خط الوثائق في الأرشيف البريطاني والبالغ عددها 4 آلاف و133 صفحة. كما تم توفير خدمة طلب الترجمة والتدقيق اللغوي، وقد بلغ عدد الصفحات المنجزة 2322 صفحة مدققة لغوياً باللغة العربية، و1040 صفحة مدققة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، و431 عدد الصفحات المترجمة إلى اللغة العربية، إضافة إلى توفير خدمة مطابقة الترجمة والتدقيق اللغوي باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغ عدد الصفحات المنجزة 345 صفحة. كما تم توفير خدمات التدقيق اللغوي للتدقيق على الكتب الفائزة بجائزة خليفة التربوية في الدورة 13.

أرشفة إلكترونية

ينفذ الأرشيف الوطني مشاريع التصوير الضوئي، ويحّول المواد الأرشيفية إلى الشكل الإلكتروني والميكروفيلم حســب خطط الأرشيف الوطني وسياساته المعتمدة، ويطور مجال حفظ الأرشــيف الإلكتروني، ويختار أوعية تخزين المعلومات والوثائق الإلكترونية المناسبة في الأرشيف الوطني والمؤسسات الحكومية في الدولة، ويُسهم في وضع خطط وقائية وتصحيحية لحفظ الأوعية الإلكترونية في المدى الطويل، ويُسهم أيضاً في نشاطات التوعية، ويتابع التطورات في مجال الأرشــيف الإلكتروني، ويُشــارك في تقييم البرامج الإلكترونية المستخدمة في الجهات الحكومية. وتشير إحصائيات إلى أن عدد الوثائق التاريخية المرقمنة بلغ 11 ألفاً و313 صفحة وعدد الصور المطبوعة والسلبية المرقمنة والبالغ عددها 3آلاف و797 صورة، وعدد الخرائط المرقمنة والبالغ عددها 57 خريطة، وعدد أشرطة الفيديو المرقمنة بلغ ألفين و324 شريطاً.