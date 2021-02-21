إتاحة «وجهتي لكتبي» عبر تطبيق مكتبة دبي العامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مبادرة «وجهتي لكتبي» في فروع مكتبة دبي العامة؛ بهدف تسهيل عملية اقتناء الكتب من تلك المكتبات. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات تخطط «دبي للثقافة» لتنفيذها لتحسين الخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، بناء على الأفكار التي وردتها من طلبة مدارس مشاركين في الدورة الثانية من بطولة «بناة المدينة الشباب» لتعزيز دور الشباب في تطوير الأداء الحكومي، والتي أقامت «دبي للثقافة» ضمنها ورشة عمل «خدمة عضوية المكتبات العامة» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم عرّفت من خلالها الطلبة إلى الخدمة وأهم تحدياتها للوصول لحلول ومبادرات حولها.

وتسلمت «الهيئة» 16 فكرة تتعلق بالخدمات التي تقدمها مكتبات دبي العامة. وبعد دراسة المقترحات وتقييم إمكانية تطبيقها، اعتمدت «الهيئة» 5 مبادرات سيتم تطبيقها في فروع المكتبة العامة بدبي.

وتقوم فكرة «وجهتي لكتبي» على تفعيل خاصية تتيح للجمهور اختيار الكتب من خلال التطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة، والبحث في خريطة أقرب مكتبة عامة لزيارتها واقتناء الكتاب المطلوب. وكان العمل على إضافة هذه الخاصية إلى التطبيق بدأ في أغسطس الماضي، وتم إطلاقها لاستخدام الجمهور ابتداء من فبراير الجاري. وتمثل الخاصية إضافة مميزة للتطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة الذي يتيح إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المكتبة في مختلف أرجاء الإمارة. وتهدف «الهيئة» من خلال إتاحة هذه الخاصية إلى إسعاد جميع مستخدمي التطبيق، وخاصة الشباب وطلبة المدارس، وتعزيز رضاهم عن خدمات المكتبة. كما يعكس تنفيذها التزام «دبي للثقافة» بمبادرة حكومة دبي الذكية.

وتتضمن المبادرات الأخرى التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، «نادي الشباب القرائي»، وتقوم فكرتها على طرح حوار ثقافي لمناقشة كتاب في إحدى قاعات المكتبة، ودعوة واستضافة الشباب والطلبة للمشاركة فيه، إضافة إلى مبادرة «كتابي كتابك» التي ستوفر ركناً لإهداء وتبادل الكتب في جميع فروع المكتبة العامة بدبي.