فتح باب التسجيل لبرنامج «تأهيل المحكمين الواعدين»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظّمه مؤسسة فنّ، عن فتح باب التسجيل في برنامج «تأهيل المحكمين الواعدين»، حتى 15 أبريل المقبل، بهدف إيجاد جيل جديد من الأطفال الموهوبين في المجال السينمائي، ليكونوا قادرين على التواجد في لجنة تحكيم الأفلام ضمن فئتي الأطفال والناشئة المشاركين في دورة المهرجان الثامنة والتي تنطلق في أكتوبر المقبل.

ووجهت المؤسسة دعوة للأطفال والشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 وحتى 20 عاماً، من الجنسين، والذين يمتلكون الشغف والموهبة في المجال السينمائي، ويتمتعون بمهارات التحدث والتواصل مع الآخرين وحبّ التعاون والمشاركة، التقدم وتعبئة البيانات الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https:/‏/‏siff.ae/‏child-jury-form-2021/‏.

وستقوم المؤسسة بعد إغلاق باب التسجيل بمقابلة المشاركين «عن بُعد»، حيث حدّدت أعداد الأطفال والشباب ما بين 40 إلى 50 مشتركاً للانضمام إلى البرنامج في حال استوفيت الشروط.

وستعقد المؤسسة بعد اختيار المشاركين ورش عمل بعنوان «تأهيل المحكمين الواعدين» من يوليو وحتى أكتوبر المقبلين، تستهدف فئتين عمريتين من 12 وحتى 15 عاماً، ومن 16 حتى 20 عاماً.

وتُعرف الورش المشاركين بالمهرجان والمحكمين الواعدين السابقين، وإطلاعهم على كيفية تحليل الأفلام والتمرّن عليها، إلى جانب التدريب على اختيار الفيلم الفائز والاستعداد للمهرجان، والتعرف إلى مهامهم خلاله، ودورهم أثناء بروفة حفل الافتتاح.