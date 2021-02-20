في جلسة باتحاد كتّاب الإمارات.. تجليـات الثقافة العربية في السينما العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اليوم الأحد، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «تجليات الثقافة العربية في السينما العالمية»، يشارك فيها السيناريست والمخرج مسعود أمرالله، والمخرجة والكاتبة منال عمرو، وتديرها الكاتبة صالحة عبيد حسن.

مسعود أمر الله شاعر ومخرج سينمائي إماراتي ويشغل منصب مدير مهرجان دبي السينمائي الدولي، شغل مناصب عدة سابقاً، منها مدير مهرجان الخليج السينمائي ورئيس قسم الإنتاج في المجمع الثقافي في أبوظبي، كما شارك في تأسيس مسابقة أفلام من الإمارات عام 2001، ونال جائزة شخصية العام العربية السينمائية من قبل مركز السينما العربية بالتعاون مع مجلة هوليوود ريبورتر في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2018.

أما منال بن عمرو مخرجة وكاتبة ومصورة إماراتية عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فقد أخرجت عدة أفلام منها (الحذاء 2006)، (وجه عالق 2007)، (من أجندة الخيانة 2008)، (المستعار 2009)، (وداد 2009)، (تفاحة نورة 2010)، و(أشياء 2011)، وفازت عن (وجه عالق 2007) بجائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي لأفضل موهبة سينمائية محلية، كما حصلت في عام 2009 على جائزة أفضل مخرجة إماراتية واعدة من مهرجان دبي السينمائي الدولي.