«خرائط اللغات البشرية» بالأرشيف الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف الوطني محاضرة تثقيفية، أمس الأول، بعنوان «التعددية اللغوية وخرائط اللغات البشرية»، عبر وسائل التقنيات التفاعلية مع مراعاة للتدابير الوقائية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، قدمها الدكتور صديق جوهر خبير الترجمة في الأرشيف، متحدثاً عن دور الإمارات البارز في المحافظة على اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورمزاً للهوية، مشيداً بحرصها على نهضة اللغة العربية وحمايتها، وتعزيز مكانتها عالمياً، وذلك بالانسجام مع إتاحة تعدد اللغات لما له من أثر واضح في نشر التسامح لدى الفرد والمجتمع.

ركز المحاضر على أهمية تعدد اللغات بوصفه عنصراً أساسياً في التواصل الحضاري بين الشعوب، والتعايش والتسامح، مشيراً إلى أن ذلك كله تحقّق في دولة الإمارات التي تستضيف جاليات من أكثر من مئتي جنسية من مختلف أنحاء العالم، وكل جنسية يتفاهم أبناؤها بلغتهم الأم، وبذلك فإن الإمارات تستفيد من مختلف الثقافات في مجال التنمية المستدامة ولما فيه الخير والتطور والسلام.

وقدم المحاضر عرضاً وافياً عن اللغات المحلية والتعددية اللغوية في جمهورية جنوب أفريقيا، مبرزاً الصراع بين اللغتين الأفريكانية والإنجليزية فيها، ومحاولات تهميش اللغة الأفريكانية، كما سلط الباحث الضوء على المشهد اللغوي في عهد ما بعد العنصرية.

وأشار المحاضر إلى أن بعض الدول الناشئة حاولت أن تشرّع القوانين الخاصة بالممارسات اللغوية، وناضلت من أجل تبني أداة لغوية واحدة للاستخدام الرسمي، ومثلها الدول التي حصلت على استقلالها، وذلك انطلاقاً من كون اللغة أداة تعبير عن الروح العامة والهوية المشتركة، وتجسيد لمعنى الوطنية، وهي كأداة اتصال تخدم الدولة والاقتصاد.