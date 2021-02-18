ندوة تحتفي باليوم العالمي للغة الأم

‎أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للغة الأم، والذي تنظّمه اليونسكو هذا العام، تحت شعار «تعزيز التعدّدية اللّغوية لإدماجها في التعليم والمجتمع»، يستضيف مركز أبوظبي للغة العربية، الأحد المقبل الذي يصادف 21 فبراير، ندوة افتراضية بعنوان: «الاستراتيجيّات اللّغوية وصلتها باللّغات الأمّ».

وقالت موزة الشامسي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة: «تندرج هذه الندوة ضمن استراتيجية المركز الذي يسعى لاستضافة باحثين ومختصين لمناقشة أبعاد لغوية تعمق الوعي بالهوية، ويشكل اليوم العالمي للغات الأم فرصة للإضاءة على تحديات تواجه اللغات الأم والفرص والحلول المتاحة للحفاظ عليها». ‎كما تستعرض الندوة التجربة الإماراتية في مجال احترام لغات الآخرين وثقافاتهم.