«ثقافة أبوظبي» تعلن عن فائزي «الكاتب الصغير 8»

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في اختتام النسخة الثامنة لمسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، والتي تمحورت حول موضوع «طموح زايد - يعانق الفضاء»، أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة في حفل افتراضي يقام بالتزامن مع شهر القراءة الوطني في مارس المقبل، كما سيتم اختيار نخبة من القصص الفائزة لتكريم كتّابها خلال حفل خاص يقام ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي سيستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو المقبل.

وقالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ما يميّز المسابقة مساهمتها في دعم المواهب الأدبية لطلبة الدولة، فبالإضافة إلى تشجيعهم على المطالعة، تسعى المسابقة إلى تحفيزهم على الكتابة وتأليف القصص الهادفة، ما يعزز حسّهم الإبداعي، ويسهم في تأسيس جيل جديد من الكتّاب».

وأضافت: «نسعى من خلال هذه المسابقة إلى إطلاق العنان لمخيّلة الأطفال، لهذا اخترنا الفضاء ليكون موضوع المسابقة لهذا العام، فالفضاء يساهم في توسيع مدارك الأطفال، وهو ضروري لتعزيز قدراتهم على الكتابة الإبداعية، كما أنه من الضروري توعية الأجيال القادمة بإنجازات الدولة في هذا القطاع لحثّهم على العمل لبناء مستقبل أفضل، لهم وللمجتمع بشكل عام».

وستقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بطباعة كتاب يتضمن القصص الفائزة بالمسابقة، وتوزيعه على مدارس الدولة ليتم إدراجه ضمن المكتبات المدرسية، كما سيتم إدراجه في المكتبات العامّة في إمارة أبوظبي.