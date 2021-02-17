حوارات تستعيد 30 عاماًً من تاريخ «بينالي الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج «لقاء مارس 2021»، والذي يقام تحت عنوان «تجليات الحاضر» في الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل، متضمناً جلسات حوارية افتراضية، وفعاليات وعروض أداء حية تبحث أهم قضايا الفن المعاصر على مدار عشرة أيام.

ويعاين لقاء مارس 2021 السنوات الثلاثين الماضية من بينالي الشارقة، من خلال استقطاب قيّمين وفنانين ومؤرخين ونقاد فنيين مشاركين في دورات البينالي المتعاقبة، لمناقشة دوره كمحفز للحوار النقدي وتبادل الأفكار، واستعراض تطوره وابتعاده عن الأنماط التقليدية لتقييم الفن، والمضي نحو نماذج تتخطى الحدود الجغرافية على صعيد تقديم الفنون، واستقطاب الجمهور عبر الاستفادة من الفضاءات غير المؤسسية.

ويطرح اللقاء لهذا العام موضوعات متصلة بالفن والخيال المديني، والتقييم الفني في عصر الأزمات، والعلاقة بين دورات البينالي ومرحلة ما بعد الاستعمار، وكيفية تلقي «بينالي الشارقة»، وتأثيره وأهميته في المشهد الفني الإقليمي والدولي المعاصر طوال الثلاثين سنة الماضية.

ويتضمن برنامج اللقاء ثلاث جلسات تحت عنوان «الطاولة المستديرة»، تستضيف فنانين وقيّمين ومنظّمين ممن لعبوا دوراً محورياً في تأسيس بينالي الشارقة، يتحاورون حول تجاربهم وخبراتهم ويدلون بآرائهم التاريخية والنقدية حول مفهوم البينالي. كما يضم جلستين بعنوان «بينالي الشارقة في سياق إقليمي» تركزان على بينالي الشارقة في سياق البيناليات في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.