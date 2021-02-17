مشروع ناشئ يستثمر في الكتب المستعملة

الشارقة (الاتحاد)

نقاش بين مجموعة أمهات حول فنجان قهوة دفع سوميا أنور، خريجة الجامعة الأميركية في الشارقة، لإطلاق مشروع صغير لبيع وشراء الكتب المستعملة، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة.

وتقول أنور، التي تعمل مساعد أستاذ في كلية إدارة الأعمال في أميركية الشارقة: «بصفتنا أمهات وآباء، نريد أن يقرأ أطفالنا أكثر. ولكن الكتب باهظة الثمن أحياناً وغالباً ما يحتاج الأطفال إلى كتب جديدة كلما كبروا. لذا قررت وشريكتي في المشروع، غريس كريم، تقديم الكتب بأسعار معقولة».

وضعت أنور وكريم خطة وشاركتا في مسابقة المشاريع الناشئة، التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال - شراع في الشارقة في عام 2019. وانتهى بهما الأمر بالفوز بمنحة لتأسيس مشروعها الذي أطلقتا عليه اسم «بوك إندز» (مساند الكتب).

وعنه، تقول أنور: «المشروع عبارة عن سوق افتراضي لبيع وشراء الكتب المستعملة على موقعنا الإلكتروني»، لافتة إلى أن الموقع باع أكثر من 15 ألف كتاب خلال العام الجاري، فيما تضم المستودعات 7 آلاف كتاب بسبع لغات مختلفة تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

وحاز المشروع منذ إنشائه على منح من جائزة مركز الشارقة لريادة الأعمال - شراع في عام 2019، ومنحتين في عام 2020 من حملة نظمها بنك الشارقة، ومنحة من شراع و«الهلال للمشاريع الناشئة» لمساعدة المشاريع الناشئة في ظل الجائحة.