«الثقافة والشباب» شريك في الارتقاء بـ«الشارقة السينمائي»

وقّعت وزارة الثقافة والشباب ومؤسسة فنّ المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، أمس، مذكّرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتنسيق والتعاون بشأن مشاركة الوزارة في تنظيم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بما يحقّق الأهداف الرامية إلى تمكين قطاع صناعة الأفلام المحلي، وتبني المواهب الشابة، وتطوير قدراتها وترسيخ الثقافة السينمائية بين مختلف أفراد المجتمع.

ونصّت بنود المذكرة، التي ستستمر خمسة أعوام، على أن تتولى الوزارة خلال مشاركتها في المهرجان مهام اقتراح أعضاء لجان التحكيم، والتعاون والمساعدة في إرسال دعوات المشاركة، واستضافة صناع الأفلام والمهتمين بالمجال السينمائي، إلى جانب اقتراح أسماء صنّاع الأفلام الإماراتيين لعقد ورش العمل وتقديم لائحة مقترحة بأسماء مقدمي الحلقات النقاشية.

وستتولى الوزارة بموجب المذكرة اقتراح قائمة الأفلام الكورية المشاركة في احتفالية «يوم خاص لكوريا»، وأسماء المخرجين الكوريين المشاركين في ورش العمل والحلقات النقاشية ضمن فعاليات «الحوار الثقافي الإماراتي الكوري».

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة فنّ ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «تملك السينما قيمة فنية ومعرفية وثقافية كبيرة، فهي قوّة بحدّ ذاتها وإحساس نبيل نسعى لتكريسه في نفوس الأجيال الجديدة والفئات الشابة ليكون بمقدورهم في المستقبل ابتكار أعمالهم الخاصة وإنتاج مواد إبداعية تخولهم لطرح أسئلتهم ورؤاهم ومعالجة مختلف القضايا التي تخدم حاضر ومستقبل مجتمعاتهم».

وتابعت: «التعاون مع وزارة الثقافة والشباب يحقق أهداف واستراتيجيات المؤسسة في التوسع والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي والعربي، كما تمثّل خطوة لمرحلة جديدة من العمل الذي يخدم ترسيخ الثقافة السينمائية في أذهان الأجيال الجديدة». وأضافت: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز المهارات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لمزيد من الطاقات الشبابية لتحقق ذاتها، وترك بصمة في مجال السينما».

من جانبه، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، إن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية وزارة الثقافة والشباب في تمكين القطاع السينمائي وصناع المحتوى بالدولة لسرد قصة الإمارات وثقافتها وتاريخها وقيمها للجمهور العالمي بأيدٍ ومواهب وطنية مبدعة، حيث تمثل السينما أحد المجالات المهمة في استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية»، مضيفاً: «نعمل على تفعيل دورها وإطلاق إمكاناتها من خلال شراكات محلية وعالمية لتصبح أحد الروافد المهمة لمنظومتنا الاقتصادية».

وأوضح: «شراكتنا مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب تأتي انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية الفن السينمائي ودوره في بناء الجسور الثقافية في العالم ونشر التعليم والإبداع عن طريق تحفيز الناشئة على صناعة محتوى هادف يحمل رسالة تعبر عن ثقافة مجتمعه وقيم دولته».





1440x625

1.63MB

