إطلاق «جائزة الإبداع المسرحي» لدعم المواهب

الشارقة (وام)

أطلقت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين النسخة الأولى من «جائزة الإبداع المسرحي للناشئة»، تستهدف من خلالها منتسبيها من عمر (13 إلى 18 عاماً)، وذلك انطلاقاً من حرصها على توفير مساحة حرة لهم في التعبير عن مواهبهم، وتطبيق مهاراتهم المكتسبة في أعمال مسرحية تعبر عن رؤاهم.

تأتي جائزة الإبداع المسرحي تتويجاً لعمل ناشئة الشارقة ضمن برنامج الفنون المسرحية، بهدف تحفيز المنتسبين على الإبداع الفردي بالشكل الذي يعزز مفهوم «الناشئة يُعدون مسرحهم»، عبر فروع الجائزة الثلاثة التي تضم الكتابة المسرحية والمشاهدة والأداء المسرحي.

وتتيح ناشئة الشارقة للناشئة والشباب الموهوبين في الفئة العمرية المستهدفة فرصة المشاركة في فروع الجائزة حتى الأول من مارس، ويشترط في جائزة الكتابة المسرحية أن يكون النص ملكاً للمشارك، ومكتوباً باللغة العربية الفصحى في حدود 1500 كلمة لحكاية مبتكرة ومتكاملة وفقاً لقواعد الكتابة المسرحية العلمية، ومحددة بزمان ومكان وشخصيات، ولم يسبق نشره أو تقديمه على المسرح، أو مشاركته في مسابقات مماثلة.

وفي جائزة المشاهدة المسرحية، يشاهد المشارك أحد العروض المسرحية لناشئة الشارقة «‏رجل فقير، العازف المتسامح، أيام سمنهرور/‏‏»، ويقدم مقالاً واحداً فقط باللغة العربية الفصحى بما لا يتجاوز 600 كلمة، يُلخص من خلاله رأيه الفني الشخصي في العرض. وتتجسد جائزة الأداء المسرحي في تقديم مشهد مسرحي فردي بأي شكل من أشكال المسرح، التي تعلمها المشارك في ناشئة الشارقة وتصويره وإرساله على أن يكون المشهد الفردي مبتكراً، ويعبر عن رؤية المشارك، وألا تتجاوز مدة المشهد 10 دقائق، ولا يقل عن 5 دقائق.

وستقدم ناشئة الشارقة دعوة للناشئة المرشحين للفوز لإجراء مقابلات إعلامية قبل الإعلان النهائي عن الفائزين في 20 مارس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمسرح الطفل والناشئة.