«أمير الشعراء».. حلقة مباشرة ثالثة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في العاشرة مساءً، عبر قناتي بينونة والإمارات.

يقدم 4 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، حيث يشارك في الحلقة كل من الشعراء، السيد خلف أبو ديوان من مصر، علي لون من نيجيريا، نبيل عماد العياش من العراق، ومحمد التركي من السعودية.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت تأهل الشاعر محمد عرب صالح من مصر، بقرار لجنة التحكيم، بعد حصوله على 46 درجة، ليلتحق بركب المتأهلين إلى المرحلة الثانية من البرنامج، فيما ينتظر الشعراء الثلاثة: حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، ومحمد المامي من موريتانيا، تصويت الجمهور من خلال التطبيق الإلكتروني للبرنامج، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التصويت مع مطلع الحلقة الثالثة.