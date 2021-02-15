ضمن أمسيته الثانية.. «المنكوس» يحتفي بـ «مسبار الأمل»

انطلقت، مساء أمس الأحد، من أرض الصدارة والإنجازات «إمارات التحدي»، ومن نبضها «أبوظبي الأمل»، ثاني أمسيات برنامج المنكوس في موسمه الثاني، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حيث بثت الحلقة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة مساءً من مسرح شاطئ الراحة عبر قناتي بينونة والإمارات.

واحتفى البرنامج بإنجازات الوطن الذي يعشق الرقم واحد ويعانق التاريخ بعزم رجال «زايد»، وقد ابتدأت فصول الحلقة مع شلة مهداة بمناسبة الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، وهي من كلمات الشاعر محمد بن مشيط المري عضو لجنة تحكيم البرنامج، وأداء فارس المنكوس للموسم الأول «حمدان المنصوري» بمشاركة نجوم المنكوس في الموسم الأول «بخيت المرر، راكان المنصور، سالم بن كدح الراشدي، عبدالله عمر المنصوري».

ورددت مقدمة البرنامج «هدى الخريف» أبياتاً من القصيدة خلال دخولها إلى خشبة مسرح شاطئ الراحة:

«نبشرك يا زايد صنعنا بك التاريخ..................... قدرنا نحقق واقعٍ كنت به حالم

على سطح الأرض وعزمنا عانق المريخ............. ومسبارنا الخامس على مستوى العالم».

بدورها قدمت لجنة تحكيم البرنامج أسمى آيات التهنئة والتبريك والمعطرة بالفخر للقيادة الرشيدة ولأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المعطاءة وللأمة العربية ولكل العالم، بمناسبة نجاح وصول مسار الأمل إلى المريخ.

ابتدأت حكاية المنكوس خلال الأسبوع الماضي مع «ستة نجوم» افتتحوا أولى صفحات الموسم الثاني بأصواتهم المتألقة وحضورهم المميز، وقدمت لجنة التحكيم بطاقات التأهيل لمحمد آل عامر وسعود سالم آل طينان من الكويت، والذين انتقلوا إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

وانتظر أربعة متسابقين وهم «خلف بخيت آل حفيظ من الإمارات، علي أحمد العقيلي من اليمن، صالح حسين الهمامي من السعودية، خليفه بن عمر المنصوري من الإمارات» مدة أسبوع كامل بين القلق والترقب لتصويت المشاهدين لهم، حيث أعلن البرنامج في مطلع الحلقة عن تأهل كل من «صالح حسين الهمامي من السعودية بنسبة 68%، خلف بخيت آل حفيظ من الإمارات بنسبة 62%»، لينضما إلى زملائهما الذين سبقوهم إلى المرحلة الثانية.

لوحات فنية

وشهدت أمسية أمس من برنامج المنكوس لوحات فنية رائعة أطربت بعذبها عشاق لحن المنكوس في كل مكان، وقد شارك في الأمسية 5 متسابقين عوضاً عن 6 متسابقين، وهم «نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، هادي بن ربعه من الكويت، سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية، زايد بو حميد المزروعي من الإمارات، فيصل المدارية من السعودية»، فيما تغيب عن الحلقة المشترك «فيصل بن شرعا الهاجري من السعودية» لانسحابه من البرنامج بسبب وفاة جدته، وقد قدمت أسرة البرنامج تعازيها الحارة لفيصل الهاجري وعائلته، سائلين الله الرحمة لجدته وأن يسكنها فسيح جناته.

كان أول نجوم الأمسية «نهيان مبارك المنصوري» من الإمارات، والذي ردد بصوته قصيدة من كلمات الشاعر «هادي بن صالح الربيعي المنصوري»، وقد جاء فيها:

«ويامن عليك النور في وجنتك ينشاف................. ويامن طرح ف الكبد ناره ويلصيها

لقيتك وأنا معجول يا بو خدود الطاف................... ويا بو ثمانن مثل بارق غداريها

ويا من جمالك و قّف أهل النضا الزلاّف............... وراضو على مصفاه حط العجب فيها

وهرجك حليب اللي رعت في عفا لرياف.............. مصاغير يوم تواجدت في مراعيها»

وقد أبهر لجنة التحكيم بأدائه المميز، وقالوا له: «هذا الصوت إرث وقد توارثته عن والدك»، مؤكدين أن أداءه للحن كان مليئاً بالثقة والإتقان والتميز بطول النفس وقوة الصوت وجماله.

وأطل ثاني نجوم الليلة «هادي بن ربعه» من الكويت، بقصيدة أداها بصوته وهي من كلمات الشاعر «محمد بن جويريه الهاجري»، ومنها:

«توآجهت أنا وياه فصلٍ يجر سواه................ حطب ضوه القشرا جريدً ولا فاحي

تودد توداد ام ورع لزين حكاه...................... تبي خاطره عقب تغلاق ينساحي

ضحك يوم قفا جعل ضحك الغضي ينفاه......... ‏درى أنها تهاوتني مقاديم الأرماحي

حلوم الليالي جات بلي نبي لاماه................... وأنا أصبحت في نجم مقري وهو راحي»

وأشادت اللجنة بأدائه وصوته المميز ووضح المفردات، ولكن أداءه طاله بعض الاستعجال والذي أرجعته اللجنة إلى ارتباك المشترك من الظهور المباشر أمام الأضواء.

وأدى ثالث النجوم «سعود بن جابر آل جوزاء» من السعودية، قصيدة من كلمات الشاعر «سعيد القريوي»، وقد جاء فيها:

«تحن الخلوج وتردف الصوت ب الونه................... وأنا وسط صدري ونتن حسها خافي

على غيدها تخلج مع لاهب الكنّه............................ وأنا ونتي ياخلج مشتاي مصيافي

على واحدٍ لا من ظهر للعرب كنّه.......................... مطاليع بدرٍ في مسا ليلته صافي

تقارع ضلوعي له مثل قرعة الشنّه......................... ‏لبسني غلاه وصار لي مشلحٍ ضافي»

وأشادت لجنة التحكيم بأداء المشترك من حيث جمال الصوت وقوته وإتقان اللحن وطريقة الأداء وطول النفس، وتمنت منه أن يهتم باختيار الطبقات التي تناسب صوته والابتعاد عن الاستعجال.

وقدم رابع نجوم الأمسية «أحمد زايد بوحميد المزروعي» من الإمارات قصيدة من كلمات الشاعر «الدحام بن زايد بوحميد المزروعي» ردد منها الأبيات التالية:

أنا يا حمد من خبرهم ما بعد سيت......................... أعد الليالي وأنشد الطارش اللافي

وأنا ون طرولي من صميم الحشى ونيت................. ونين النتيع إلى من الدار عيافي

وأنا في هواهم صابرٍ ما بعد مليت......................... حسين الوصايف صفوة المشخص الصافي

عسى من سعى بفراقهم ما يحي البيت.................... ولا ينذكر في كعبة الله طوافي

وأطرت اللجنة على أدائه وتوفيقه باختيار الطبقة المناسبة للصوت واستخدام اللهجة المحلية بشكل عكس جمال الصوت وقوته وإتقان اللحن وطريقة الأداء وطول النفس.

وكان آخر نجوم الأمسية «فيصل المدارية» من السعودية، والذي قدم قصيدة بصوته، من كلمات الشاعر «مطلق بن شويه»، وقد جاء فيها:

الجفول اللي توايق على حدب الضلوع............... حوّلت بين الحنايا.. وأنا خليتها

تدله بقفر المفالي بقلبٍ فيه روع....................... ومن حذرها شوف عيني ليا لديتها

جازيٍ ترعى السراجيف وتفز وتفوع................ تستذير من الهبايب ومن تنهيتها

إن توارت قلت: لبيه يالغرو الفروع.................. وإن تعالت قلت: ياعزّها.. ياصيتها

وأكدت لجنة التحكيم أن المشترك قدم أداء مميزاً من جميع النواحي، وأن أداءه قد أثر باللجنة، وينم عن خبرة وتمرس على لحن المنكوس.

«هادي بن ربعه» و«زايد بو حميد المزروعي» يتأهلان للمرحلة القادمة بقرار لجنة التحكيم

قدم المتسابقون مشاركاتهم، ولجنة تحكيم برنامج المنكوس قيمت أداءهم، وأعلنت عن تأهل كل من «سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية ونهيان مبارك المنصوري من الإمارات» بـ 48 درجة لكل منهما، أما بقية المتسابقين، وهم: «هادي بن ربعه من الكويت، وزايد بو حميد المزروعي من الإمارات، وفيصل المدارية من السعودية»، فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل اثنين منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس «www.almankous.ae» أو التطبيق الخاص به.

ويتجدد الموعد يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة بينونة وقناة الإمارات، وذلك ضمن الأمسية الثالثة وآخر حلقات المرحلة الأولى من برنامج المنكوس في الموسم الثاني ومع ستة نجوم جدد.

سيرة المنكوس

قدمت فقرة «سيرة المنكوس»، التي تبث ضمن حلقات المباشرة، قصصاً وسوالف وذكريات شارك المشاهدين بها الراوي «حارب بن سالم المنهالي «/»، وذلك كجزء من أهداف البرنامج في المحافظة على الموروث الشعبي المعنوي، وترسيخ دوره في بناء الهوية الوطنية وتعزيزه في الأجيال.