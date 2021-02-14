أبوظبي تطلق مبادرة تأشيرة «الإقامة الإبداعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، إطلاق مبادرة تأشيرة «الإقامة الإبداعية» التي تهدف إلى دعم المبدعين في مختلف فئات المجالين الثقافي والإبداعي. وتتضمن الفئات التي يحق لها الحصول عليها العاملين في الوظائف الإبداعية والثقافية من بينها التراث، والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والتصميم والحرف اليدوية، والنشر، والألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام. كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص الإقامة والعمل للمبدعين في أبوظبي، سعياً إلى تعزيز المشهد الإبداعي المحلي.

محمد خليفة المبارك

إلى ذلك، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تلتزم أبوظبي برعاية المواهب الإبداعية الموجودة في دولة الإمارات، إلى جانب جذب واستقطاب المبدعين من أصحاب الأفكار المتفرّدة والريادية من المنطقة والعالم. وستوفر تأشيرة (الإقامة الإبداعية) للحاصلين عليها، وصولاً إلى مرافق فنيّة ذات مستوى عالمي، فضلاً عن بيئة عمل جاذبة وملهمة وآمنة»، مضيفاً أن «دعم القطاعات الثقافية والإبداعية من أولويات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويأتي إطلاق هذه التأشيرة ليعكس سرعتنا ومرونتنا في إطلاق مبادرات ذات صلة على الصعيد العالمي».

وذكر: «تلعب منظومة أبوظبي الإبداعية دوراً محورياً في حياة جميع من يعيشون هنا، ونحن ملتزمون بدعم المهنيين وأصحاب الممارسات الإبداعية في الإمارة. وتتجذر أصول أبوظبي في التراث الثقافي والإبداع، فالثقافة هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيظل دعم القطاعات الثقافية والإبداعية من أولويات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما يعكس التزامنا بإطلاق مبادرات عالمية ذات الصلة بسلاسة وسرعة».

وعند الانتقال إلى أبوظبي، سيشعر المستفيدون من «تصريح إقامة المبدعين» بأنهم في مركز ثقافي عالمي يضم متاحف عالمية المستوى، ومراكز خدمات مجتمعية وفنوناً مسرحية، ومعارض ومنصات فنية، فضلاً عن مجتمع فني عريق.

وتفخر الإمارة باحتضان قطاع إعلامي وترفيهي ديناميكي سريع النمو، فضلاً عن قطاع مزدهر في مجالي النشر والأدب، كما تركز أبوظبي على تراثها الثقافي من خلال تنظيم مبادرات تراثية على مدار العام، بالإضافة إلى برامج لدعم الحرف التقليدية.

وتحتضن الإمارة مواقع أثرية مهمة، وسيشعر خبراء التراث الثقافي بالألفة بين كوكبة أكاديميين وعلماء آثار يعملون في مواقع أثرية وثقافية فريدة ومبان تاريخية بما فيها المدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي في منطقة العين.

ويمكن لرواد الأعمال الراغبين بإطلاق مشاريعهم الإبداعية أن يضمنوا تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس عبر تطوير أعمالهم في بيئة تتيح إمكانية الوصول إلى فرص التمويل والحوافز اللازمة.

وإلى جانب كونها تتسم بالأمان والانفتاح والأجواء العائلية المضيافة، تحظى أبوظبي بنظام رعاية صحية عالمي المستوى يكرس جهوده لإحراز مرتبة الصدارة عالمياً على صعيد رعاية صحة المواطنين، فضلاً عن مدارس حكومية وخاصة وجامعات توفر خدمات تعليمية فائقة الجودة.

كما يمكن لمالكي العقارات الاستفادة من نظام التقاعد بالإمارة في حال رغبوا بذلك.