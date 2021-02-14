«مكتبة» تعد برنامجاً خاصاً للطلبة في «الإمارات للابتكار 6»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق برنامج خاص بالتزامن مع الدورة السادسة لشهر الإمارات للابتكار، والذي يقدّم فعاليات لنشر التفكير الابتكاري بين طلّبة المدارس والعمل على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وأطلقت «مكتبة» مسابقة «اصنع فكرتك.. نحو الاستدامة»، لتوفير منصة إبداعية لتشجيع الأطفال والشباب على الابتكار، وتوجيه طاقاتهم نحو أعمال تعود بالفائدة على المجتمع. وتسعى المسابقة إلى تعريف المشاركين بأهمية الاستدامة في الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على أفضل الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية، مثل كيفية معالجة النفايات، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة، والحد من الاحتباس الحراري، ومواجهة التصحّر من خلال زراعة الأشجار.

إلى ذلك، قالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «شهر الإمارات للابتكار من أبرز المبادرات التي تشهدها الدولة سنوياً، فهي تسعى إلى جعل الابتكار أسلوب حياة ونهجاً راسخاً على الصعيدين الفردي والمؤسسي. ونسعى من خلال هذه الفعّاليات إلى غرس ثقافة الابتكار في عقول الأطفال والشباب لتعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وانطلق برنامج «مكتبة» الخاص بشهر الابتكار مع ورشة «أنا أبتكر»، شجّعت الطلّبة على تطوير أفكارهم، بالإضافة إلى ورشة للطلبة ركّزت على مهارات التفكير النقدي والتحليل.

كما تقدّم «مكتبة» ورشة «استراتيجيات الابتكار» للتعريف بآليات الابتكار ومراحله وأدواته واستراتيجياته.

وسيكون طلّبة المدارس على موعد مع ثلاث ورش ضمن برنامج الابتكار، حيث تقدّم «مكتبة» ورشة «اقرأ وتعلّم وابتكر»، التي ترسخ أهمية القراءة في اكتساب المعرفة، إضافة إلى ورشة «اكتشف موهبتك»، التي تعرف الأطفال بكيفية اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وورشة «إعادة التدوير»، لتدريب الأطفال على إعادة تدوير النفايات في المنازل لحماية البيئة. وانطلقت مبادرة شهر الإمارات للابتكار في العام 2015 تحت تسمية «أسبوع الابتكار»، ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته في دورتها الثانية، تقرر تمديد أسبوع الابتكار ليصبح شهراً كاملاً.