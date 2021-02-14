الأرشيف الوطني ينجز مشاريع وطنية واستراتيجية خلال 2020

أصدر الأرشيف الوطني تقريره السنوي لعام 2020، والذي أبدى فيه انتصاره على التحديات التي واجهته في هذا العام، بسبب العمل عن بُعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وما حققه من إنجازات على صعيد رؤيته ورسالته وأهدافه الوطنية، وظهر الأرشيف الوطني في نتائج التقرير مستعداً لأي طوارئ أو مستجدات، متابعاً مشواره في توثيق ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال.

جاءت إنجازات الأرشيف الوطني في إطار الأهداف الاستراتيجية التي شملت بناء نظام أرشيف وطني حديث، وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي وتنمية المقتنيات وتعزيز إتاحتها وتوفير وتطوير بيئة عمل متميزة.

ويعمل الأرشيف الوطني على نقل الوثائق والملفات التاريخية من الجهات الحكومية إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني، لحفظها حفظاً دائماً بناءً على خطة حفظ الملفات، وتُنظم عملية تحويل الأرشيف من المؤسسات الحكومية وفقاً لضوابط يحددها الأرشيف الوطني، لحفظ الوثائق الحكومية في أفضل الظروف، وقد استقبل الأرشيف الوطني خلال هذا العام (38) تحويلة من (42) جهة حكومية، وبلغ عدد المواد الأرشيفية التي تم استلامها (353,980) مادة.

ويستقبل الأرشيف الوطني طلبات إتلاف الوثائق من الجهات الحكومية، وتتم العملية بمراقبة إجراء الإتلاف وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 2008/7 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له، لاسيما المادة 5 البند 2 واللائحة التنفيذية الفصل الثامن، حيث يقوم الأرشيف الوطني بتحديد الوثائق المطلوب إتلافها بناء على قوائم الجرد، وتعمل لجنة الإتلاف على تقييم طلبات الإتلاف الواردة من الجهات الحكومية والبت فيها، وقد بلغ عدد الوثائق التي تم تقييمها (610،489) ملفاً، كما بلغ عدد طلبات إتلاف وثائق الجهات الحكومية التي تم الرد عليها 126 طلباً.

وبهدف حماية المواد الأرشيفية التاريخية التي يقتنيها الأرشيف الوطني، يقوم قسم الحفظ والترميم بمعالجة الوثائق بشتى أنواعها ووقايتها، وصيانتها، وترميم الوثائق القديمة، إضافة إلى مجلدات الصحف، والكتب النفيسة والنادرة، والصور والأفلام، مستخدماً أفضل المقاييس العالمية والمواد الصديقة للبيئة، والأجهزة الحديثة، كما يقوم القسم بالمعاينة الدورية لمقتنيات الأرشيف الوطني لبيان حالتها، ويضع خطة وقائية تضمن سلامة تلك الأوعية، وتخليصها.

وبلغ عدد الوثائق الورقية المرممة 5051 وثيقة، ووصل عدد المخطوطات والكتب المرممة إلى 8576 كتاباً ومخطوطةً، وبلغ عدد الخرائط المرممة 17 خريطةً، كما وصل عدد الأفلام الرقمية المرممة إلى 12 فيلماً، وبلغ عدد الأفلام السينمائية المرممة 985 فيلماً، ووصل عدد الصناديق التي تم تقييم حالة الوثائق المحفوظة بها إلى 10368 صندوقاً وعدد الملفات التي تم تقييم حالة الوثائق المحفوظة بها إلى 7821 ملفاً.

تعد الأنشطة التي يقوم بها الأرشيف الوطني كثيرة وعديدة في مركز الحفظ والترميم، ولعل أهمها هو تنظيف المواد الأرشيفية بمختلف أنواعها وأشكالها في قاعة التنظيف ومختبر الترميم، وتعتبر هذه المرحلة مهمة في الحفاظ على الوثائق من الأضرار الناجمة من تراكمات الأتربة ومن الفطريات والحشرات التي قد تتسبب في فقدان المعلومات التاريخية، وفي هذا الإطار بلغ عدد الصناديق المنظفة يدوياً 805 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاضعة للتطهير 164 صندوقاً، وعدد أشرطة الصور السلبية التي تم تنظيفها 5597 شريطاً.



