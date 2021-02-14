«نواكشوط للشعر العربي» ينطلق 23 فبراير

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة شعراء موريتانيين، وذلك في قصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وصرح عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، قائلاً: دأب بيت الشعر في نواكشوط على تنظيم مهرجان سنوي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الثقافية في موريتانيا، حيث عزز بيت الشعر حضوره الثقافي في الساحة المحلية الموريتانية من خلال التنمية الفكرية للمبدعين، والدورات التخصصية في مجالي الأدب والشعر، إضافة إلى الأمسيات الشعرية، والندوات الثقافية، واحتضان الشباب الموهوب، فضلاً عن إصدار عدد من المؤلفات لأدباء موريتانيين، والتعريف بالمنجز الثقافي والعلمي الموريتاني وتقديمه في معارض الكتب العربية والدولية.

يتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان فقرة موسيقية عبر فرقة فلكلورية تعكس الفنون الشعبية الموريتانية في بهو قصر المؤتمرات، ثم افتتاح معرض لإصدارات ومجلات دائرة الثقافة في الشارقة، ويعقبه عرض فيلم وثائقي عن أنشطة بيت الشعر خلال الأعوام الماضية، بعدها تتوالى الفعالية بالكلمات الرسمية، يلي ذلك تكرّيم شعراء المهرجان، ثم الإعلان عن الدواوين الشعرية الصادرة في هذه الدورة وحفل التوقيع المصاحب لها.

وتشتمل فعاليات اليوم الثاني من المهرجان على قراءات شعرية صباحية يشارك فيها الشعراء: الخليل النحوي، عبد الله درامي، اوليد الناس هنون، محمدن إسلم، وشيخنا عمر، وكذلك أمسية شعرية يشارك فيها: القاضي محمد عينينا، التقي الشيخ، جكتا الشيخ سك، علي با، وليلى شيغالي.

وتختتم الدورة السادسة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي فعالياتها في اليوم الثالث بندوة نقدية وأمسية شعرية، ويحاضر في الندوة الأكاديميون: د. فاطمة عبد الوهاب، د. عبد الودود أبقش، د. سيدي محمد سيدنا، والحسن محمد، ويقدمها فاضل غي، فيما يشارك بالأمسية الشعرية كل من المختار السالم أحمد سالم، عبد المنعم حسن، ومولاي اعلي.