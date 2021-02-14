«نيويورك أبوظبي»: «أهوتي» استعراض متناغم بين الهند وسريلانكا

يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، لاستضافة عرض «أهوتي» بالتعاون بين فرقة «نريتيجرام» وفرقة «شيتراسينا» للعروض الراقصة في 17 فبراير الجاري. يعكس العرض الذي تسبقه جلسة نقاش مباشرة عبر «الإنترنت»، حواراً تفاعلياً فريداً بين تقاليد الرقص المميزة في جنوب الهند وسريلانكا، ويشّكل التعاون الثقافي الثاني الذي يجمع الفرقتين، وتم تصوير العرض في قاعة «شوديا» التذكارية مدينة بنغالور الهندية، ويتوافر بشكل حصري على الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الفنون، حيث يمكن للحضور حجز التذاكر المجانية عبر «الإنترنت».

يُقام العرض بإشراف المخرجة الفنية سوروبا سين، أول خريجي مدرسة نريتيجرام، التي تعد إحدى فرق الرقص الرائدة على مستوى العالم، حيث ستتم تأدية رقصة أوديسي بحركاتها الانسيابية والدقيقة على وقع أنغام خمسة عازفين لموسيقى «الراجا»، لتروي قصص الملاحم الهندوسية العريقة، فيما تركز فرقة شيتراسينا في رقصة «كانديان» على قوة العضلات والحركات العمودية والأداء الرياضي، وتستعين كلتا الفرقتين بموسيقى إيقاعية مستوحاة من التقاليد الدينية القديمة، لتقديم عرض يختزل نمطين مختلفين يتناوبان بتناغم ساحر.

يتمحور العرض حول موضوع الموسم المبني على مد جسور التواصل، حيث يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه مركز الفنون في جمع الثقافات والتقاليد وتقديم أهم المواهب الغنية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من البرامج لتلبية مختلف أذواق الجماهير.

وتعليقاً على هذا العرض، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا أن تتاح لنا فرصة تقديم عروض مبتكرة تخترق حدود المألوف، مثل (أهوتي)، لمجتمعنا المتنامي على (الإنترنت)، حيث يهدف مركز الفنون إلى اتباع نهجٍ طموح ومبتكر لتقديم برامج موسيقية وفنية متميزة، ليرسخ مكانته كمنصة هامة للحوار والتفاهم الثقافي، ويمثل العرض محاكاة عصرية لأشكال الرقص الكلاسيكي والتقليدي، ويعكس تعاوناً عميقاً بين أقطاب الشرق لجمع الفنون الغنية للهند وسريلانكا في بوتقة واحدة، وتقديمها بطريقة ستنال إعجاب الجماهير المعاصرة من كافة الخلفيات».

ومن جهتها، قالت سوروبا سين، المخرجة الفنية لفرقة «نريتيجرام»: «عملنا على الارتقاء بتعاوننا الثاني مع فرقة (شيتراسينا)، لفهم الجوانب المشتركة لأنماط رقصاتنا التي تعكس إرثاً مشتركاً وموحداً، حيث تتشارك الفرقتان الفلسفة والقيم ذاتها، ما جعل هذا التعاون عملية سهلة وممتعة، وبصفتي مصممة رقصات، لمست تفاعلاً عفوياً مشجعاً من هشما (مساعدة مصمم الرقص لفقرة رقص كانديان في عرض أهوتي)، وبدأنا نفهم الحسّ الفني الخاص بكل منّا ونلهم بعضنا، ونحن ندرس حالياً توسيع آفاق تعاوننا القادم لاحتضان مزيد من أشكال الرقص الآسيوية».

وفي هذا السياق، قالت هشما ويغنراجا، المديرة الفنية لفرقة «شيتراسينا» للعروض الراقصة: «لطالما تشرفت بزيارة مدرسة (نريتيجرام)، والآن ها أنا أحظى بفرصة التعاون معهم للمرة الثانية، ويعتبر العمل مع سوروبادي تجربة تعليمية غنية في مجال الرقص والموسيقى، وخاصّة عند متابعة تفاعلها مع الفنانين أو مشاهدتها وهي تضفي لمساتها الخاصّة على العملية الإبداعية، حيث شكلّ عرض (أهوتي) فرصة فريدة للتعاون بين فرقتي رقص وتقديم لوحة فنية مميزة».



