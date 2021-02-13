«المجلس العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

أبوظبي (وام)

أصدر المجلس العالمي للتسامح والسلام كتابه الأول «مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام»، من تأليف نخبة من المفكرين من الإمارات وعدة بلدان أخرى. والكتاب متاح حالياً على الإنترنت في نسخة إلكترونية، وهو موجه للسياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب، كما سيكون متاحاً في نسخ ورقية.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام معالي أحمد الجروان، إن الكتاب عكف على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال، ويهدف إلى زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين، والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف على الأبعاد العديدة للإنسان في مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها 14 أستاذاً بارزاً في مجالات التسامح والسلام، من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا، الذين ساهموا في تأليف هذا الكتاب، معتبراً أن هذه مجرد بداية، وسنعمل دائماً من خلال البرامج المختلفة للمجلس في سبيل تمهيد الطريق لعالم يسوده التسامح والسلام.

وقال إننا نعيش اليوم في عالم متعدد الثقافات، محاطون بأناس من خلفيات وثقافات وديانات مختلفة، وأصبح ترسيخ التسامح والسلام أمراً بالغ الأهمية، ودون هذه الصفات، يتعرض الاستقرار الاجتماعي والوئام المجتمعي للخطر، وقبول بعضنا البعض لا يزال بعيد المنال.

وأكد الجروان أن نشر ثقافة التسامح والسلام ضروري لمعالجة القضايا المعاصرة للسلام العالمي، وهذا يشمل التفكير في أهمية رفض العنف واعتماد وسائل أكثر سلمية لحل الخلافات والصراعات.