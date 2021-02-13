مهرجانات للشعر العربي في تطوان ومراكش

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة الثقافة بالشارقة اجتماعاً مع وزارة الثقافة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أشاد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، بالجهود التي بذلتها دور الشعر في كل من تطوان ومراكش خلال فترة الظروف الصحية الطارئة، مقدماً شكره وتقديره إلى وزارة الثقافة المغربية على التعاون البناء الذي كان له أكبر الأثر في تسيير الأنشطة الثقافية في الدارين.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الثقافي المشترك بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة المغربية، واتفق الجانبان على إقامة مهرجان تطوان للشعر العربي من 28 إلى 30 مايو 2021، وأن ينظم «مراكش للشعر العربي» من 29 إلى 31 أكتوبر 2021، فيما تم تحديد شهر مايو من عام 2022 لتنظيم جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها المقبلة.