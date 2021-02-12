حوار ملهم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «اكسبوجر 2021»

أكد المصور الروسي دانيال كوردان أنه على العالم أن ينتبه لخصوصية السكّان الأصليين في مختلف البلدان، ويهتمّ بثقافتهم، وعاداتهم وتقاليدهم التي تعكس خصوصية فريدة وتشكّل تنوعاً كبيراً بين الشعوب والحضارات، داعياً العالم إلى ضرورة الاهتمام بوضعهم وحماية ثقافتهم والتعريف بهم وليس العمل على محوها وإلغائها.

جاء ذلك خلال حوار ملهم تحت عنوان «ثقافات السكّان الأصليين في العالم الحديث»، عقد ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر2021»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تناول كوردان خلاله الكثير من المواقف، والمواضيع التي صادفها خلال رحلاته في توثيق حكايات السكّان الأصليين في عدد من بلدان العالم.

وقال مصور الحياة الطبيعية والرحلات كوردان: «سافرت إلى أماكن نائية وبعيدة، وانتبهت لوجود العديد من المشاكل مع السكان الأصليين، أبرزها ترك الكثير منهم لقراهم ومدنهم والبحث عن حلم آخر في مكان جديد في مدن العالم المعاصرة، لهذا حرصت على توثيق وإظهار هذه الثقافات الخاصة، وتعريف العالم على تفاصيل مختلفة من حياتهم اليومية المليئة بالتنوّع والجمال».