«القارئ المبدع» تطلق نادياً لمناقشة الكتب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق نادي قراءة مخصص للطلّبة المشاركين في مسابقة القارئ المبدع، لمنحهم منصة للحديث حول الكتب التي قرؤوها، ومناقشة الجوانب التي استمتعوا بها والمصاعب التي واجهتهم أثناء القراءة، وطرح الأسئلة والاستفسارات حول المسابقة.

ويستهدف النادي الطلّبة ضمن فئتين الأولى من 6 إلى 10 أعوام، والثانية من 11 إلى 15 عاماً، من خلال 5 جلسات افتراضية لكل منها، تنظم أيّام الخميس خلال الفترة من 21 يناير إلى 18 فبراير الجاري.

وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «توفّر نوادي القراءة فضاءً رحباً للقرّاء لتبادل وجهات النظر والاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها، وإطلاق نادي قراءة مخصص للطلّبة المشاركين في مسابقة القارئ المبدع يشجعهم على القراءة، والتحلّي بالثقة لإبداء آرائهم بالكتب التي قرأوها خلال المسابقة».

وتأتي مسابقة القارئ المبدع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وهي تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى زيارة المكتبات العامة، كما تسعى إلى التركيز على أهمية اللغة العربية كوعاء فكري وثقافي، ودعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة، وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية الشاملة، وإثراء الساحة الأدبية، ونشر القيم الثقافية والمجتمعية بين أفراد المجتمع.