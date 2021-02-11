«اتحاد الكتاب» يبحث صيغاً جديدة للمسرح الشعري

محمد عبدالسميع (الشارقة)

خلص المشاركون في اللقاء الافتراضي «المسرح الشعري وأسئلة الغياب» الذي نظّمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إلى أن المسرح الشعري يكتبه المسرحي بالاستناد إلى القصيدة المستوفية لشروطها، بعيداً عن تحكّم الشعر في الموضوع أو القالب، كما أوصوا بأن يتمّ تطوير مسابقات للنهوض بهذا النوع من الشعر الذي يكتب للمسرح وكان رائجاً في فترات سابقة، لإعادة الاعتبار له.

وذهبت الجلسة، التي أدارها القاص محسن سليمان والكاتبة والشاعرة صالحة غابش، إلى أنّ المسرح الشعري موجود ولكن بصيغ جمالية أخرى غير معتادة، مع الاتفاق على أنّ الشعر يضيف إلى المسرح الكثير في اللغة وجماليات الإحساس، على اعتبار أنّه أبو الفنون وأنّ جميع الإبداعات تخرج من عباءته الواسعة، خصوصاً الشعر الذي يشكّل أهميةً كبيرة لنا في حياة تتسارع مفرداتها وتتعدد، ونحتاج معها إلى ذوق يظلّ يمدّنا بالحياة والإحساس بجماليات وروعة هذه الحياة.

وفي الجلسة نفسها دعا يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري والإعلامي والمخرج المسرحي جمال مطر، إلى مناقشة مسألة من الذي يكتب المسرح الشعري: الشاعر أو المؤلف المسرحي، وكيف يتم تحويل دفقات الشعراء الوجدانية إلى نصوص مسرحية أو عبارات تصلح ليتفاعل معها الجمهور وفق شروط كلٍّ من المسرح من ناحية والشروط الفنيّة للشعر من أخرى؛ وهل بقيت القصيدة العامودية صالحةً لتحمل مواضيع الشباب والجمهور العربي، وما هو الأوبريت الشعري.

كما ناقشت الجلسة اهتمامات النشء الجديد وتنمية ذائقته ليتدرب على شعر جديد يحمل موضوعاً يختلف عما ألفوه من نمط في الشعر العمودي.