«ثقافية الشارقة» تقر خطة إصدارات 2020 - 2021

الشارقة (الاتحاد)

بحث عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أثناء اجتماع عقده مع إدارة النشر في الدائرة، خطة الإدارة للعام الجاري في مجال النشر في حقول الإبداع المتنوعة، بالإضافة إلى استحداث خطة لإطلاق كتاب رقمي واحد كل شهر. كما ناقش الاجتماع مشاريع الكتب التي ستصدر قريباً، والكتب التي ستتم طباعتها العام الجاري خاصة الفائزة منها في جوائز الإبداع العربي، والبحث النقدي التشكيلي والتأليف المسرحي.

إلى ذلك، أكد العويس حرص الدائرة على الارتقاءِ بالذائقةِ الفكريةِ والأدبيةِ والفنيةِ، إيماناً بأثرِ الثقافةِ والعلمِ في النهوضِ بالأممِ، لافتاً إلى مكانة إمارة الشارقة بوصفها عاصمة عربية وإسلامية للثقافة وعاصمة عالمية للكتاب، وحاضنة لمكتبات عامة أبرزها دار الحكمة.

ومن أبرز الكتّاب الذين ستصدر دائرة الثقافة في الشارقة إبداعاتهم: مهرة علي أحمد «الإمارات»، وأحمد يحيى علي محمد «مصر»، ومني بو نعامة «موريتانيا»، وإبراهيم الحجري «المغرب»، ومحمد بن حمودة «تونس»، ولقمان رضوان خالد شطناوي «الأردن»، وهند سيف أحمد البار «الإمارات»، ولطيفة لبصير «المغرب»، وهويدا صالح «مصر»، وحسن الربيح «السعودية»، وأمينة حسين علي بن حماد «الإمارات»، ومحسن سليمان الرئيسي «الإمارات».

ومن الدواوين الشعرية التي ستتم طباعتها «ألحان الشروق» للقاضي ولد محمد عينين، و«من يائي إلى ألفي» لأبوبكر ولد المامي، و«أنخاب الأصائل» لمحمد ولد إمام، و«أشياء في مهب الاحتمال» لمحمد المصطفى العربي، و«مشاعر» للسالكة المختار السالم، و«ظلال لم يقطعها الحطاب» لمحمد طايل.