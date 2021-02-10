«أمير الشعراء» يضيف ثلاثة متأهلين إلى مرحلته الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

بث برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في حلقته المباشرة الثانية، أمس، تقريراً عن وصول أول بعثة لـ«مسبار الأمل» الإماراتية إلى الكوكب الأحمر «المريخ» بعد رحلة قطعت خلالها 490 مليون كيلومتر في الفضاء، ليسطّر إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة إنجازات دولة الإمارات التي لا تعرف المستحيل.

وخلالها أعلنت لجنة التحكيم عن تأهل الشاعر المصري محمد عرب صالح، بعد حصوله على 46 درجة، ليكون رابع المتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة، فيما ينتظر الشعراء الثلاثة الباقون تصويت الجمهور إلكترونياً، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التصويت مطلع الحلقة المقبلة. ومع بداية الحلقة الثانية، توقف تصويت الجمهور الذي استمر على مدار أسبوع لاختيار شاعرين من الذين لم يتأهلوا بقرار لجنة التحكيم خلال الحلقة الماضية، حيث تأهل إلى المرحلة الثانية من المسابقة في موسمها التاسع، الشاعران: البحريني السيد أحمد العلوي الذي حصل على 82 %، وزينب جبار التي حصلت على 47%، فيما غادر المسابقة الشاعر الواثق يونس من السودان.

واعتلى مسرح شاطئ الراحة حنان فرفور من لبنان، وعبدالله علي الشامسي من الإمارات، ومحمد عرب صالح من مصر، ومحمد المامي ولد محمد حامد من موريتانيا.

ووصفت لجنة التحكيم قصيدة اللبنانية حنان فرفور التي حملت عنوان «نبوّة امرأة» بأنها بديعة وتحمل شعراً مرهفاً، وهو جميل لغةً وتشكيلًا وبناءً، وتحمل في ثناياها ظلالاً ومن المعاني أثقالاً ومن اللغة الشعرية جمالاً وخيالاً.

وأثنت اللجنة على كلمات قصيدة عبدالله علي الشامسي «إمارات الصدارة»، معتبرة أنها ذات معانٍ جميلة. وتألق الموريتاني محمد المامي بقصيدته «بكائية الظل»، وأشارت اللجنة إلى أن القصيدة حملت مواضيع جميلة، وأن هناك مواضع تحتاج إلى إعادة نظر، مضيفين أن القصيدة فيها جهد علمي وشعري مكثف تجمع بين أطراف يصعب الجمع بينها. وقدم المصري محمد عرب صالح قصيدة بعنوان «لَوحةٌ على جِدارِ الأَمانِي»، قالت عنها اللجنة إنها قصيدة جميلة ومتكاملة، وتحمل بصمة خاصة. وقدمت الفنانة «نجمه الكور» على خشبة مسرح شاطئ الراحة، لوحة غنائية أصيلة.