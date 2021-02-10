ما حاجتنا إلى الشعراء؟

بقلم: ألكسندر سلساد

ترجمة: أحمد حميدة

لقد طُلب من بعض الشّعراء والجامعيّين الإجابة عن سؤال طرحه الشاعر فريدرش هولدرلين (1770 - 1843) في نهاية القرن الثّامن عشر في مقطع من «مرثيّة الخبز والخمر»: «ما فائدة الشّعراء في زمن الشّدائد والكروب؟»، سؤال ظلّ قائماً عبر التّاريخ، ولا يني ينبعث كلّما ادلهمّت الآفاق وزاغ وعي الإنسان عن الحقيقة التي بها يكتمل وجوده.

ويبدو في زمننا الرّاهن، الذي بات الجميع يتحدّث فيه عن «أزمة كورونا»، أنّ الشّعر قد سرت في أوصاله من جديد تلك القشعريرة المنعشة التي تبعث الكلمة من رميم، وتعيد إلى الحياة نبضها الأصيل ومذاقها الأثيل، ولذا، فنحن نرى هذا الشّعر اليوم يزداد تعرّشاً في وجدان الإنسان وإزهاراً في شبكات التّواصل الاجتماعي، حاملاً معه أملاً في أنوار مسعفة لأزمنة غدت مريبة ومربكة. فكيف لنا أن نفسّر هذه العودة اللاّفتة للشّعر؟ وكيف يتعاطى الشّعر بفعل الطّاقة الكامنة فيه مع جروحنا الرّاهنة؟

لقد أطلق هولدرلين تساؤله ذاك وهو على أعتاب قرن عصيب، ولكنّه كان مستلهماً في ذلك الوعود العريضة والمغرية للثّورة الفرنسيّة التي كانت تنشد قلب النّظام الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسّياسيّ القائم بفرنسا، وإرساء نظام بديل يكفل الحريّة للجميع ويكرّس مبادئ العدل والمساواة بين عموم النّاس.

هشاشة الإنسان والقصيد

ولعلّنا نكون بحاجة، طالما أنّ الإنسان هو الذي يشكّل محور عمليّة التّغيير تلك ومرتكزها، إلى تعديل صيغة ذلك السّؤال ليصبح: «ما فائدة الشّعراء في زمن المشقّة والبؤس؟»؛ لأنّ التّساؤل في هذه الحالة سيحيلنا على ما يفتقر إليه الإنسان حقيقة، وإلى ما يتوجّب على الشّعراء فعله للتّخفيف من أعباء الحيرة. ذلك أنّ الإنسان والقصيد يشتركان في الهشاشة نفسها، وأن نقرأ قصيداً في أوج انتشار الوباء، فإنّ ذلك يعني أن نواجه في كلتا الحالتين حقيقة محدوديّتنا، وندرك حجم الالتباس الذي يلفّ وجودنا.

تحذيرات وتنبّؤات

ولو افترضنا بدءاً أنّ الخطاب الشّعريّ يتموضع اليوم في الاتّجاه المعاكس للخطابين العلمي والدّيني، فسنلاحظ بلاشكّ أن الأطبّاء ذوي الخبرة العالية قد تزايد عددهم على السّاحة الإعلاميّة، وأنّ جميعهم يجهد من أجل سدّ الثّغرة التي أحدثها البروز الفيروسيّ اللاّمرئيّ والمفاجئ في الواقع الذي نعيش، مستندين في سعيهم ذاك على طائفة من التّخطيطات والرّسوم البيانيّة، ومن التّحذيرات والتنبّؤات. والحال أنّ الاعتقاد اللاّمنطقي في وعود أيّ طبيب مرموق له هيئة «الساحر» الموهوب، يكشف لنا إلى أيّ درجة قد يكون الخطاب الطبّي منزّهاً عن الخطأ متى هبّ بالفعل لإسعاف الإنسان الذي يواجه حقيقة محدوديّته.. وتحريره من مخاوفه.. «فهل إنّ ما يقوله الطبيب هو الحقيقة؟».

زحام الأسئلة

وفيما تزدحم تلك الأسئلة في الأذهان وتتردّد على كلّ الشّفاه، يخرجنا الشّعر من دوّامة البحث الهاذي عن تلك الحقيقة، لأنّ الشّعر لا يخضع لإملاءات المعرفة الموضوعيّة: فهو لا يهتمّ بغير المعنى ويتعقّبه دونما توقّف، كما لا يقرّ أبداً بوجود حقيقة نهائيّة وباتّة. فقراءة القصيد الشّعريّ هي أشبه بتأمّل ترميزيّ يمنح الإنسان (طالما لم يتساءل ذلك الإنسان عن المعنى الذي قصده الكاتب) حريّة عجيبة، ولكنّها حريّة غريبة عن المجال العلميّ الذي غالباً ما تنتظمه القواعد، وكذا الشّأن بالنّسبة لبعض الدّيانات التي تقوم مع ذلك على نصوص شعريّة، ولكنّها نصوص أفسدت صفاءها بعض المذاهب (وغالباً ما كان علم اللاّهوت عدوّاً للشّرح والتّأويل).

الجمال المتفلّت

وخلافاً للمفهوم، الذي يتوق إلى تمثّل ما هو عامّ وتامّ، فإنّ الشّعر الذي يؤثر التمسك بفرادته، يعمل على حدّ تعبير بودلير على تعقّب «الجمال المتفلّت الكامن في كلّ ما يتّسم بالانخطاف ويكون سريع الزّوال»، وتبعاً لذلك.. لا يكون بوسعه اختزال المتناهي. وكان الشّاعر سان جون بيرس في خطاب ستوكهولم لسنة 1960 قد تساءل: «هل سيكون بوسع المصباح الطّينيّ أمام الطّاقة النوويّة أن يكون داعماً لخطاب الشّاعر؟»، وكانت إجابته «أي نعم! إذا كان الطّين لا يزال يتذكر الإنسان!». لقد قُدّ الإنسان كما القصيد من ذات الهشاشة والعجز، وأن نقرأ قصيداً ما في فترة استشراء الوباء، فإنّ ذلك يعني أن نجابه حقيقة تناهِينا وعجزنا وطبيعة وجودنا الطّافي، الذي عادة ما يتحوّل إلى ذبذبات يغدو فيها معنى الكلمات معنى وامضاً، قبل أن يكون مآله.. التلاشي. ولذا.. يعمل الشّاعر في زمن المشقّة والبؤس على تبديد ذلك العسر بوسائل أخرى غير تلك التي قد تسعى إلى الإطباق علينا بحقائق عابرة ومؤقّتة، أي بالتأمّل في ذلك العسر والتّحديق فيه وجهاً لوجه. فلا شمس ولا موت، وإنّما فزع من الشّمس وارتياع من الموت.

أن نحتفي بالطّبيعة العابرة للحياة!

أسطورة أورفيوس

أي نعم! إنّ كلمات القصيد ليتكشّف معناها لنا في أفق تناهينا. وأسطورة أورفيوس تجعل من تجربة الحداد والأسى ذاتها النّبع الذي تنبثق منه ترنيمة الأرمل، تلك التّرنيمة الموجعة التي لا عزاء لها. وإن كان جيرار دي نرفال قد جعل من الشّاعر ذلك «الإنسان المتجهّم والأرمل الذي لا شيء يعزّيه»، لأنّه عاش ذلك الإحساس بالعسر وتقبّل حتميّة الموت، حدّ أنّه «عَبرَ مرّتين نهر أكيرون». بل إنّ القصيد يفعل أكثر من ذلك: إنّه يقبض على ذلك الأفق الذي يريده البعض تاريخيّاً ومتنائياً ويجعله ينبثّ في الحياة ذاتها ليغدو خيطاً ناظماً لنسيجه أو طيّة من طيّاته. وفي هذا السّياق يحاول فيليب جاكّوتيه طمأنتنا حين يقول: «لتكن مطمئنّاً! إنّ ذلك لآتٍ!»، ثم يضيف: «إنّك لتقترب لتحترق! لأنّ الكلمة الأخيرة من القصيد أكثر من الكلمة الأولى، ستكون أدنى من الموت الذي لا يتوقّف عند منتصف الطّريق».

مرارة الوجود

هكذا تغدو كتابة القصيد كما قراءته لحظة وعي حادّ بالتّناهي، وهو شرط لا غنى عنه من شروط اليقظة في هذا الوجود، لأنه لو لم يكن الوجود عابراً، فأيّة ضرورة قد تحملنا على التأمّل فيه وتدفعنا إلى محاولة التشبّث به؟ لو لم نكن عرضة للموت في كلّ حين بفعل فيروس ما أو على حدّ تعبير مونتاني «بفعل ما نحمله في أحشائنا ونحن أحياء»، فهل سيكون بإمكاننا تصوّر وجود الجمال؟ فتلك هي المنّة الكبرى التي أوتيها الشّعراء، حين لا يتبقّى لهم غير قناعات عظيمة تكون قد تهاوت الواحدة تلو الأخرى: إنّها تهمس لنا بأنّ نضارة الزّهرة تكمن في ذبولها.. فالإنسان لا يعيش وحيداً، وبإمكانه بفضل الخطاب الشّعريّ أن يفصح عن مرارة وجوده، تلك المرارة التي تندّ عن كلّ مقول.

الشعر.. أسلوب حياة

إنّ ازدهار الشّعر في أيّامنا هذه، مردّه إلى «أنّه قبل كلّ شيء، منهج حياة.. أسلوب حياة خالصة» (سان جون بيرس)، ولأنّ الشّعر يبلور قيماً أخلاقيّة على صلة وثيقة بنبض الوجود، فهو يرسم على نحو أفضل ممّا قد يتأتّى للميتافيزيقا.. حدود القدر البشري، ويلامس بطريقة أبلغ جوهر الإنسان: حيوان ناطق يدرك حتميّة موته، ويتلبّسه الخوف أمام ذلك البلاء الذي لا مفرّ منه. ويؤسّس ذلك الوعي حينئذ لإمكانيّة الاحتفاء بجمال الوجود وبالمصير المشترك الذي يشدّ البشر إلى بعضهم بعضاً. وبالنّظر إلى أنّ الإنسان لا يعيش بمفرده، فهو يترجم عن مرارة وجوديّة تندّ عن كلّ وصف. وهذا ما يجعل الشّعر العاطفي أو الوجدانيّ ينتبذ الأنا ويتوق بملء ما أوتي من إمكانيّات الإفصاح.. إلى ما هو كونيّ. ذلك أنّ الشّاعر على حدّ تعبير هولدرلين، هو ذلك الذي يتقاسم الخبز وخيرات الأرض مع أشباهه من البشر ليجسّد ما ندبت إليه الشّرائع، وليكون الشّاعر في نظر رونيه شار «ذلك الذي يختبز الوجيعة». بعمليّة خيميائيّة يمتلك سرّها.. بسيطاً وشريفاً كما هو عمل الخبّاز، يدعو الشّاعر جميع البشر إلى الجلوس على المائدة نفسها، رغم المرض ورغماً عن الموت، أو بالأحرى بدافع من المرض والموت! إنّه يشكّل تلك المجموعة البشريّة التي نحتاج إليها بشكل ملحّ حين يتهافت كلّ فرد على زوادته من الطّحين ليخبز لوحده رغيفه من الدّمع.