القرار.. بين الحتمية والاختيار

الفاهم محمد

لا شك في أن حضارتنا توجد اليوم في مفترق الطرق،على مشارف امتحان عويص.. تحديات لم يسبق أن عاينتها البشرية من قبل، ومهما قيل من توصيفات، للظواهر الدراماتيكية التي نعيشها حالياً، فإن الحياة مع ذلك مستمرة بشكل عادي، الأمر يشبه مشهد العزف في فيلم «تايتانيك»، بينما السفينة تغرق. لقد حانت اللحظة، التي يجب علينا فيها أن نقدم الكلمة الأخيرة، التي سيعقبها القرار الحاسم، الخروج من هذا التضخم الكبير في الخطابات،نحو شجاعة التصرف في اتخاذ القرارات الضرورية.

فهل علينا أن نظل عالقين في المتاهة، حتى وإن كنا حيارى قلقين، أم يجب أن نلبي إغراءات التحليق عالياً، فنغامر بأن تذيب الشمس أجنحتنا؟

يتعلق الأمر هنا بذلك الفعل الذي تقوم به الذات بكامل إرادتها، من أجل اختيار ممكن من بين الممكنات المتاحة، حيث تعبر من خلال هذا القرار عن حضورها في هذا العالم، وعن تحقيقها لأهدافها، ومسؤوليتها الذاتية بصدد اختياراتها.. إن عملية اتخاذ القرار مرتبطة كما يلاحظ بالاختيار والإرادة، غير أن القرار هنا لا ينبغي أن يفهم، على أنه ما يمكن هذه الذات، من التعبير عن تعاليها وتحكمها في محيطها، ذلك أن القرار وفي الكثير من الحالات يعبر عن خضوع الذات، وعدم امتلاكها إرادتها الحرة، ففي المجال الطبي مثلاً القرار ببتر طرف من الأطراف المصابة بالورم، حتى لا ينتشر في الجسم كله، أو في المجال العسكري، عندما يتخذ قرار الحرب بعد أن يتم استنفاد كافة المساعي الدبلوماسية، في كل هذه الحالات وغيرها كثير، يكون القرار فعلاً يتخذ ضد رغبة الذات وإرادتها.

إن هذا بالضبط هو ما يميز القرار المعاصر الذي ينتظرنا، من أجل تحقيق الانتقال للألفية الثالثة، وللحضارة الجديدة التي تنتظرنا، ذلك أن القرار هنا لا يرتبط بالانسياق لميولات الذات ورغباتها، بل لما تفرضه الضرورة التاريخية، إنه ليس لعبة نرمي فيها قطعة معدنية، في انتظار كسب محتمل، كما هو الأمر في رهان باسكال الشهير، ذلك أن الاحتمال الذي نبحث عنه في حالتنا هذه، نعرفه على وجه اليقين والقطع، أنه خراب الأرض وأفول الحضارة.

خصائص القرار:

* حتمي ولا اختياري:

ما هو الدافع الذي يجبرنا على اتخاذ هذا القرار والالتزام به؟ لا يتعلق الأمر بمجرد رغبة شخصية في تحقيق إنجاز ما، ولا حتى بدافع غريزي يسعى لتحقيق وإشباع رغبات الذات اللامتناهية، إن السبب الوحيد الذي يجعل القرار اليوم مسألة حتمية، وليس مجرد ترف شخصي، هو الخطر الذي يحوم فوق رؤوسنا، ليس القرار فعل اختيار فردي كما هو الأمر في فلسفة سارتر، فجوهرنا الإنساني حالياً، يقتضي تفضيل الآخر والتضحية بميولات الذات، إن الآخر هنا قد يكون هو الأجيال القادمة «مبدأ المسؤولية عند هانس يوناس»، أو قد يكون هو نداء الإنسانية «مفهوم الوجه عند إمانويل ليفيناس»، أو الآخر الذي يحيل على احترام الطبيعة، أمنا الأرض «فرضية غايا عند جيمس لوفلوك».

* نهائي أم ارتجاعي؟

في كل المجالات اليوم تلوح اختيارات صعبة يلفها حجاب اللايقين، لكن مع ذلك فالحيرة والتردد ينبغي أن لا تدوم طويلاً، إذ ليس من الممكن أن نختار أن لا نختار.. إن اللايقين يولد من كون المرحلة القادمة غير واضحة تماماً، نحن لا نعرف عما إذا كان هذا الاختيار الذي سنقوم به، هو الاختيار الصائب، فالتعقيد الذي تعرفه اللحظة التاريخية يجعل كل إرث الإنسانية، وكل ما سعت إليه الحضارة، منذ فجر التاريخ موضوعاً على المحك، وأمام هذا التعقيد الذي نجابهه يبدو كما لو أننا نلعب لعبة الروليت الروسية، ففي كل تجربة علمية نقوم بها، نجد أنفسنا أمام خيارين: إما أننا نوسع مداركنا، ونخلق بالتالي لأنفسنا فرصاً جديدة، وإما أننا سنصيب أنفسنا بالرصاصة القاتلة، إن القرارات التي سنتخذها، ستخلق نقطة اللاعودة، ووضعاً جديداً لا سبيل للتراجع عنه.

* تشاركي أم انفرادي:

لا يمكن للقرار اليوم أن يتم، إلا عبر متدخلين عديدين، وبالتالي فهو فضيلة للنقاش، مثلما كانت الفلسفة زمن اليونان، فضيلة الحوار الحر داخل الآغورا، وهذا الأمر يفرض نفسه بكل إلحاح في العديد من المجالات، مثل المجال الطبي والقانوني والإداري والاقتصادي، هذا دون الحديث عن المجال السياسي، الذي بات مثالاً كلاسيكياً خصوصاً في الأنظمة الديمقراطية، ومع ذلك يجب أن لا نعتبر أن القرار الذي نتحدث عنه ها هنا، مجرد مسألة نظرية، أو قضية مفتوحة للنقاش اللانهائي، إنه قرار مركب؛ لأنه يستدعي عدة خطابات ستضطر لقبول بعضها بعضاً، بدل توهم أنها وحدها بإمكانها إدراك الحقيقة، لكنه في العمق فعل ينبغي اتخاذه على جناح السرعة، فهو يخلق حالة جديدة تماماً تنقلنا من ضفة إلى أخرى.

الأمر إذن لا يتعلق بتكهنات فلسفية، بل بوقائع محددة نعاين نتائجها على الأرض، وكما يقال ويردد غالباً فإن الخيارات المتاحة أمامنا ثلاثة لا غير:

الأول، هو الانقراض، وقد تحدث البعض، ومن أبرزهم هوبير ريفز عالم الفلك الكندي الشهير، عن الانقراض السادس، الذي ينتظرنا بفعل انهيار البيئة وهلاك كافة الأنظمة الحية.

الثاني، هو التكيف مع الكارثة، وهذا يقتضي تحوراً نوعياً، أي حدوث تغيير جدري في بنية الجسد البشري، أي ما يسمى حالياً بتعزيز وترقية قدرات الإنسان، عن طريق دمجه بالتكنولوجيا، وهذا يعني ضمناً القبول بالكارثة، ودفع الإنسان للتكيف معها (انظر كتاب جوليان سافوليسكو ونيك بوستروم المعنون بتعزيز الإنسان Human Enhancement).

أما الحل الثالث، الذي يفترض فيه أن يدفعنا للنجاح في عبور هذا الخانق، فهو التجديد وإعادة البناء، مما يعني أننا في حاجة إلى فكر إبداعي يتجاوز مرحلة تدبير الأزمة، التي نعمل بها حالياً نحو إيجاد حل لها، وأول شيء ينبغي البداية به، هو اتخاذ القرار قبل فوات الأوان، ذلك أن اتخاذ القرار، كما يقول مثل إنجليزي هو في حد ذاته قرار.