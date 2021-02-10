حين «يعشق» الفيلسوف.. هل يخلد «التفلسف» للنوم ؟

أسماء جزائري

في إحدى ليالي أثينا اجتمع فلاسفة وشُعراء اليونان على مأدبة أعدّها الشّاعر أجاثون، احتفالاً بفوزه في مسابقة مسرحيّة، وهي المأدبة نفسها التّي تحدّاهم فيها فايدروس بأن يُلقي كلّ منهم خطبة يصفُ فيها الحبّ مُمثّلاً في إيروس «إله الحبّ»، ومن هذا التّحدي جاءت محاورات المأدبة لأفلاطون. وختمت الفيلسوفة حنة أرندت رسالتها للفيلسوف مارتن هايدغر سنة 1928 قائلة: من الأحسن أن أحبك بعد الموت! وظل ابن عربي يردد على مدى قرون «أدين بدين الحبّ أنّى توجهت.. ركائبه فالحبّ ديني وإيماني»، فهل الحب دين أم فلسفة؟ هل هو عبادة أم معبود؟

عن خلفيّة دينيّة رد ابن عربي على التّناطح الديّني بهذه الرّوحانيات الشّهيرة عارضاً فقهاً وشروطاً للتعبّد وأجوبة يقينيّة، في رأيه! لكن في الحقيقة نحن حين نحبّ لا نلوذ إلى الأجوبة أكثر من الذّهاب في القلق والتّساؤل، الحبّ حالة فلسفيّة أكثر منه حالة دينيّة، وحتّى هايدغر حاول هدم المفهوم الأغسطيني وتحريره من سُلطة الدّين، ولهذا يبقى الحديث عن أيّة علاقة غراميّة هو حديث طرف ثالث استفهاميّ قلق أكثر منه يقيناً، وما يحمله ُهذا التّجلي الواضح في أنّه لن يستطيع الإلمام وإن تعمّق في فهم العلاقة المُعيشة بأدوات الملاحظة السيكولوجيّة أو الفلسفية، فالشّخص شخص وحيد رغم تعدّد البشر، وكلّ علاقة تحدث هي علاقة فريدة. ورغم هذا نُقدم على فتح الزّوايا كمتطفّل لا قاضي تحقيق، نحن نحبّ التّفتيش في جيُوب الحبّ لنطمئّن على مخبوءاته لا بداعي التّلصص ولا اللّصوصية، فقط لأنّ كلّ تفتيش نقُوم به داخل هذه الجيُوب ما هو إلا تفتيشٌ في جيوب الحياة نفسها، فعلى مدار محاضرات عن رسالة السوفسطائي لأفلاطون وقعت حنة أرندت في غرام هايدغر وبادلها نفس الشّعور، وبعد أن دعاها إلى مكتبه ذات مرّة أرسل إليها رسالة يقُول فيها: «عزيزتي الآنسة حنّة أريد أن أراكِ هذه الليلة لكي أتحدث إلى قلبك»! فهل يخلد التّفلسف للنوّم حينما يبدأ قلب الفيلسوف في الحديث؟ هل وقوع الفيلسوف في الحبّ لا يُشبه مثلما يعتقد البعض وقوع بقيّة البشر؟ هل يحبّ كإنسان أم كفيلسوف؟

حديث الحذر

لم نكن على هيئتنا الحاليّة، يقول أريستوفان، فالبشر في قديم الزّمان كانوا يمتلكون رأسين وأربعة أذرع وأربعة سيقان، وضِعف قوّة أيٍّ منّا الآن ما جعلهم مُخيفين في عين زيوس الذّي أمسك سيفه وهوى به على تلك الأجساد قاسماً إياها إلى نصفين! ومنذ تلك اللّحظة كُتب على كلّ منّا أن يعيش معذباً إلى الأبد بحنين لا مناص منه إلى نصفه الآخر، ولعل أفضَل من وصف هذا الألم هو الفيلسوف رولان بارت في كتابه «شذرات من خطاب في العشق» عندما قال: الرّغبة ملتهبة وأبديّة، لكن لا تبلغُ الأذرع المرتفعة أبداً الكمال المعبود، فكلّ حديث عن الحبّ هو حديث الحذر. وما بين الحذر والحديث يقوُل بسكال إنّ للقلب عقلاً لا يعرفه العقل، ونقول نحن إن للقلب حباً لا عقل له، تعبيراً وتوكيداً على ضرورة تواجد مفردة «الجنون» كحالة معرفيّة وكجرعات ذكيّة تتماشى وهيبة الحبّ ككائن متخيّل لا محدود وغير قابل للتّأله، لكن يظهر في تجلياته على البشر! هنالك من قد يشعرُ بالألم ومن يشعرُ بالسّعادة، هنالك من قد ينتحر ومن يفقد صوابه، وهنالك من يصبحُ فيلسوفاً، فالحبّ عند حنّة حب «أغابا» أي الحب لأجل الحبّ، وحين كانت تُقدم على تفكيك المعتقدات الوثنية في الحبّ من أفكارها كانت تقدّم ذاتها كرهان وبرهان لتلك المفاهيم العُليا للذّات، دون أن تسقط في فخ تأليه الذات، هي ترفض تقليص الحبّ إلى سعادة فرديّة ذاتيّة، عكس ما فعل هايدغر مع أغسطين حينما كان يقترب منه في التّركيز على الذّات داخل ثوب ميتافيزيقي، ما جعلهما يجتمعان سوية داخل عباءة الأنانية الميتافيزيقية، فلا يحملان حباً سوى للنّفس مهما ظهر على شكل الذّهاب في حبّ الآخر، ولا يكون الإنسان منحازاً تماماً للعاطفة الوجودية أكثر من العاطفة الذاتيّة، موضحاً كل مسافاته الطويلة بين المشروط كإنجاز إنسي يحاول حماية وجوده كمقدس عبر مفاهيم «الليبيدو والآيروسية». المفهوم الذّي كان يبرر هايدغر فاتح المملكة الأيروتيكية به كل علاقاته خاصّة في كتاب تضمّن رسائله مع زوجته «روحي الحبيبة»! الحب ليس حب «فيليا» في نظر حنة، وعلى إثره يلزم الشخص المتلقي للعطاء كان مادياً أو معنوياً بتقديم مقابل لذلك العطاء، كأن نقول «أحبك لتتزوجني»، وحتى وإن رجحنا وجود وجه من وجوه هذا المبدأ في عمق العلاقة؛ أي «تقدم الحب مقابل الفلسفة» على شكل شكر صرحت به لصديقتها الكاتبة ميري ميك كارثي قائلة: علمني هايدغر أن أرى العالم وأفهمه، لقد أيقظني هايدغر من كل معاني الحياة، ثم تضيف: «إنني مدينة لهايدغر بكيف أنا وكما أنا، إنني مدينة له بكل شيء»، إلاّ أنه يتبدد مع الحيل الغراميّة المعروفة التّي أقدمت عليها حنّة، وسنتساءل ماذا لو قاطعت هايدغر لأجل الحفاظ على حقها في الاعتراض، هل ستكون هنالك حنة؟ وهل القبول في معناه الوجوديّ هو نوع من التنازل أم نوع من التّعود، أو هل هو مصير إن كانت الإرادة الفلسفية تعارض الإرادة الأنثوية؟ ربّما.

«حوريّة الغابة»

ولهذا دخلت الفيلسوفة علاقاتها بخلفيات تحمي كل إرادتها الفلسفية والعاطفية، لكن ماذا عن حنّة الأنثى في الطليعة، هل هذبتها المعرفة كما يُعتقد في علم النّفس بالتحويل، كحقّ الغيرة مثلاً؟ لا أحد منا يملك تلك الإرادة الممانعة لوقوعه في الحبّ، ولا تلك الملكة التّي تجعل الآخرين يعترضون على علاقتك بتساؤلهم الوجودي: لماذا هذا بالذّات؟ وألا يوجد غيره؟ وقد عبّر عن ذلك هايدغر في إحدى رسائله: «لا تُوجد هنالك نفس يمكنها أن تتحّكم في دخُول حضور الآخر في حياتنا»، لكن ألا يخُوض هذا الطّرف علاقته بعدها بكلّ إرادته؟ ومن ثمَّ يُمكننا القول إنّه في كلتا الحالتين، سواء توقّف أو واصل، يكون قد أوجد مبرّراته الذاتيّة لفعل ذلك، هذا ما ستكفله التصرفات الإنسيّة بالإجابة عن أعماق أنثى مهما تغطت بالعديد من الفلسفة، فقد أقدمت على الهرب منه سنتين من ماربورغ إلى هايدلبرغ حتى تُثير رغبته فيها، تحرمه لتُعطيه أكثر، وكانت في كل مرّة يطلبُها باسمها المستعار «حوريّة الغابة»، ترجع إليه وكأنّما شأن عظيم يجُرها فتعود عن فكرة الحرمان الإنسي كفلسفة وتدخل غرفة قرصان البحر كما كانت تردّ بتلقيبها له. وليس هذا فحسب، فقد أقدمت على الزّواج لتُثير غيرته، كان الأمر بداية مجرّد لعبة عاطفيّة لتحريك رغبة مستحيلة نوعاً ما، لكنهّ ككل الأبطال المحكُوم عليهم باللامبالاة الميتافيزيقية يتمنّى لها السّعادة، الأمر الذّي يحدث في مفهومنا الشّعبي اليوم «لقد أتوا لخطبتي» والرد «أنت تستحقين شخصاً أفضل منّي»، أما حادثة عامل الفندق الذّي رشته ليحمل رسالتها إليه، فهي العودة بعد القطيعة وتفسر الرّغبة الجامحة في مواصلة السيّر تحت غطاء هذه السلطة، والرّغبة هنا لا تعني الجسمانيّة كما أنّها لا تنفيها، وهذه الملاحظات التبسيطية تضعُ كلّ حب في إطاره الإنسي مهما تحصّن بالمعارف، وهذا الأمر يكفل لنا دائماً العودة إلى الإنسان، كلما أردنا العودة إلى الحب.

الفيلسوفة والعشيقة

يقول هايدغر في فلسفة الحياة الدينيّة، إن هدف الحبّ الذّي نتقاسمه في العالم المعتاد هو مساعدة الآخر الذي نحب للوصول إلى الوجود، بطريقة يجد فيها نفسه بنفسه، وقد نجح في هذا المفهوم مع حنة التي اعترفت، كما قلنا سابقاً، بفضله في أن تكون ما هي عليه. وفي سنة 1969 احتفلت حنة ببلوغ هايدغر سن الثمانين، وفي ختام كلمتها قالت: تعلمت على يده كيف أفكر. كما قال إنها هي الوحيدة التي فهمت، وكتب لها في السنوات الأخيرة قائلاً: لقد دخلت علاقتنا قي المنعرج الخريفي! فردت عليه: «من حمل له الربيع دفء القلب قبل أن يحطم قلبه سيجد لا محالة الخلاص في خريفه»، معبّرة عن خلاصة عذاب هذا الحبّ الذّي تجلت فيه كل معاني الدفء، وقد أجابت أنطونيا غرونينبيرغ عمّا جمعها قائلة: «إنه الحبّ في كل نطاق تنوعاته: الأيروتيك، الاندهاش، الوفاء والخيانة، الشغف والروتين، والنسيان والتذكر، وحب العالم». ومن ثمّ يمكننا أن نرى الفلاسفة مثل البشر يقعون في الحبّ ومثلهم تماماً يركعون تحت أقدام المحبوب، كما فعل صاحب فلسفة القوّة «نتيشه»، وهو يتوسل لو سالومي، فحنّة الفيلسوفة تارة والعشيقة تارة أخرى، هي العاشقة في كلّ الأحيان.