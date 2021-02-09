مثقفون: «مسبار الأمل».. مصدر للإلهام والإبداع

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ينظر أدباء وفنانون وكُتّاب إلى «مسبار الأمل» إيذاناً بمرحلة جديدة بُنيت على استراتيجية الدولة واهتمامها بالمستقبل على المستوى العربي والعالمي، مؤكدين مقدار الثقة التي يعززها هذا المشروع الوطني لدى الأجيال، وهو ما يصاحبه من الناحية الثقافية اهتمامٌ يوازيه، في الشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما والتشكيل والأعمال الموسيقية، كونها إضاءات إبداعية تحمل الفرحة الشعبية وتوازي انطلاقة «المسبار» في مشواره الريادي الذي يضعنا كعرب ومسلمين على خريطة الدول المتقدمة علمياً والباحثة عن مساحة حقيقيّة تذكّرنا بما أنجزته الحضارة العربية الإسلاميّة في فترات سابقة.

«مسبار الأمل» أو مشروع استكشاف دولة الإمارات لكوكب المريخ، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا العلم والمعرفة والشوط المهم الذي قطعته الدولة في مضمار الريادة والتعاون الدولي المتقدّم على المستوى الإنساني، خاصة ونحن ضمن تسع دول في العالم لديها برامج فضائيّة لهذا الكوكب، وخططنا لأن نصل إلى المريخ بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الخمسين للإمارات، وقد نجح المسبار أمس في الالتحام بمدار المريخ.

علي عبيد الهاملي

احتفاء بالفكرة

وتغدو «ثقافة الفضاء»، كما يصفها علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، حلماً بات وشيكاً، وكان يتوق إلى تحقيقه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نظرته الاستشرافية نحو المستقبل الإماراتي والعربي عبر انطلاقة قوية وواثقة نسير في رحابها اليوم.

ويتأهّب المثقفون إلى الاحتفاء بالفكرة وتأطيرها ثقافةً عامّةً تؤثر في فكر الشباب وتوجهاتهم وزيادة انتمائهم واعتزازهم بوطنهم، وذلك يكون بالتناغم ما بين المؤسسة الثقافية الأدبية والفنية والإبداعات الناثرة لهذه الفرحة في فضاء الشعر والسرد وحقول الفن، فضلاً عن احتفاء المناهج المدرسية والجامعية والمنتديات والهيئات ذات العلاقة بهذه الريادة المميزة التي تلغي مسافة الإنسان نحو كوكب ظلّ يغازله في بعده عنه وما يشتمل عليه من متخيلات وآفاق يبقى يتقصّاها العقل البشري ويتوخّى كشفها بين المتعة والإفادة وترك بصمة الإنسان على تضاريس وجغرافيّة الكواكب المتناثرة في أجواء هذا الفضاء.

د. محمد يوسف

عروض بالفضاء

ويشيد د. محمد يوسف الأستاذ المساعد بكليّة الفنون الجميلة في جامعة الشارقة بتسارع وتيرة الجهود العلميّة التي تقدّمها الدولة وقيادتها، فما زال الشباب الإماراتي بخير متقدّماً في ظلّ حفز الدولة للجهود، ليتكلل هذا التقدّم والعطاء بالذهاب إلى اكتشافات علمية رائدة ومهمة تخصّ العلم والعلماء وريادة الفضاء، من خلال «مسبار الأمل» الذي لا يخدم فقط الإمارات والعرب بل ويخدم العالم، مؤكداً جملة الرسائل التي يتضمنها «المسبار» إلى الشباب والمواطنين والعرب، في عدم الوقوف عند نقطة معينة بل الانطلاق نحو المستقبل متسلحين بالعلم والفكر والإبداع في الوصول إلى مناطق لم يسبقنا أحد في الوصول إليها.

وحول الفن في إطار «مسبار الأمل»، يقول الدكتور يوسف إننا كتشكيليين وممثلين نتمنى ونحلم أن يكون لنا عرضٌ مسرحي أو معرض تشكيلي وغير ذلك من أعمال فنيّة نضعها على المريخ، فلماذا لا نحلم، ولماذا لا يتحقق الحلم طالما تتوجّه جهود الدولة والقيادة والشعب نحو ذلك؟، ولماذا لا نقوم منذ اللحظة بصياغة أعمال افتراضيّة نرسلها إلى تلك النقطة البعيدة القريبة على المريخ، وإلى كلّ العالم، فنحن أمام فكرة عبقرية ورائعة تفرحنا كفنانين وأدباء وشعراء، وعلينا أن ننظر كيف نستفيد من هذا المشروع الوطني الإنساني المُكْلف مادياً والمهم علمياً والذي يفتح بالتأكيد آفاقاً جديدة.

ويرى د. يوسف أنّ المسبار يؤكّد للعالم أننا بثقافتنا العربية الإسلاميّة رواد في الاكتشاف والعناية بالعلم والعلماء والنظريات العلمية الداعمة للإنجاز، ولذلك فهي نقلة نوعية وعظيمة مرتبطة بفهم الدولة لفكرة التطور والحداثة والاستفادة الوطنية والعربية والإنسانية في ذلك.

د. محمد بن جرش

استلهام إبداعي

وحول ما يعنيه «مسبار الأمل» لدى الكتاب والمثقفين، يقول د. محمد حمدان بن جرش عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إنّه بمثابة السّوار والمدار والراية التي تحتفي بالخير والسلام والنجاح وترفعها الإمارات دائماً من أجل العالم والإنسانية، ولذلك، فوصول هذا المسبار يُعدّ خطوة مهمة للاكتشاف الأهمّ في حياة الإنسان الإماراتي: من الصحراء إلى الفضاء، وهو ما يجعل ابن الإمارات يرفع رأسه ويزداد شعوره بالثقة فتتعزز لديه ثقافة العطاء والوصول إلى الغايات في ظلّ الدولة التي تدعم العلم والعلماء وتجعل من الأحلام حقيقةً بالعلم والتخطيط وتضافر الجهود.

ويقرأ ابن جرش الموضوع بأبعاده الثقافيّة، واقفاً على أفكار إبداعية تتساوى مع هذا الحدث المهم، لأنّ الاتحاد بأعضائه وعموم المثقفين والفنانين والأدباء بالتأكيد سوف يستلهمون من الفكرة أفكاراً ويبنون جسوراً من الأدب الرفيع والروايات والقصص والنصوص المسرحية والسينمائية بين أرض الإمارات وسمائها، ولا بدّ أنّ لديهم الكثير مما يرسّخونه في ذهنية المجتمع من ثقافة تتطلّع دائماً إلى الآفاق وتنشد الكثير من الرؤى التي يطلبها الأديب، وهو ينسج نصوصه من قلبه ووجدانه ووطنيته ورؤيته الواسعة للكون والحياة والإنسان.

عبدالعزيز المسلم

حلم تحقق

ويرى رئيس معهد الشارقة للتراث الكاتب والشاعر الدكتور عبدالعزيز المسلم، أنّ مجرّد تسمية المشروع الكبير بمسبار الأمل، تعطينا اطمئناناً إلى ما يتضمنه من حزم وعزيمة وقرار سياسي، وهو ما يجعل الأجيال تفتخر بالروح الوطنية لدى قيادتها، وأيضاً التقدّم العلمي الذي يستظلّ بمظلة الرؤية الحكيمة في بلوغ آفاق جديدة وتحقيق أحلام محطّ افتخار وحماس وتشجيع، ليس فقط محليّاً بل على مستويات عربية وعالمية، فريادة الفضاء أمرٌ كنّا نقرأه في الشعر كحلم إنساني عجيب وصعب المنال، ولكنه يتحقق بالإرادة والتصميم، كما أنّ هذا المسبار يرسّخ لدينا ثقافة النهج والطريقة العلمية التي تتجاوز تداول النظرية إلى التطبيق، ولا شكّ أنّ هذا من شأنه أن يحفز الهمم والطلبة والدارسين على أن يقصدوا بلدنا وينجزوا اعتماداً على المثال العلمي والريادي، فالإحساس الوطني دائماً ينبع من عظمة الدول وإنجازاتها وارتيادها آفاقاً جديدة، فأن تكون بلدنا حاضنةً لهذه الريادة مع الدول المتقدمة فهو أمرٌ مفرح ومشجّع على الاهتمام ومبعثٌ على الاعتزاز.

ومن وجهة نظر ثقافية يُعدّ هذا الكشف أو المسبار، كما يقول المسلم، باعثاً على أن تتضمّن ثقافتنا ومنتدياتنا وهيئاتنا الثقافية والمؤسسة الثقافية بشكلٍ عام هذه المفردة وتتداولها وتقرأها من أبعادها المختلفة ومحاور الفكرة والقرار السياسي والهمّة البحثية والحفاوة بالمنجز، بل واستضافة ذوي العلاقة في تكريم فريق المسبار والثناء عليهم، وهو ما يؤكد العلاقة الحميمة بين الفضاء وكوكبنا لكي تكون الغرائب مألوفة والبعيد قريباً، ولكي نفهم أنّ حلم الإنسان لا يحدّه حد، فالأدب، كما يرى المسلم سيحتفل حتماً بالمنجز، وسيأتي اليوم الذي يكتب فيه روّاد الفضاء الإماراتيون سيرتهم مع مكان جديد، لنروي للتاريخ والمستقبل قصّتنا العظيمة مع النجاح والإنجاز.

قصيدة الإنجاز

«قصيدة الفرح» أو أغنية الإنجاز، هو العنوان الذي ينطلق منه الكاتب والباحث فهد المعمري، في تناوله قيمة الغناء للوطن ومنجزاته ومكتسباته، لتكون الأجيال على موعد مع أكثر من ريادة، فكما هي الريادة الوطنية على أرض الإمارات، ستكون في فضائها وسمائها أعلاماً من العزم والإرادة للإنسان الإماراتي، وستكون الذهنية العربية فخورة بحضورنا العلمي والإنساني، ولنا في هذه الريادة قصّة رواها أجدادنا وعلماؤنا وروّادنا، ويكفي أن يكون دافع الإنجاز مستظلاً بالحافز الوطني ورؤية القيادة الرشيدة، لأنّ الإمارات بلغت في تحقيق التقدّم الاقتصادي مراتب عالية تدعم ذلك النسب والأرقام الإحصائيّة في حقول كثيرة.

أمّا ثقافة البحث وبلوغ الحلم، على حد قوله، فستكون أغنيةً يرددها الطلبة في الطابور الصباحي وستكون عناوين لافتة في كبريات المجلات المتخصصة ونقوشاً على مداخل الجامعات وبواباتها، مثلما ستكون فاتحة لإنجازات تتلوها إنجازات، وهو ما يتطلّب أن ننمي في الأذهان أهميّة ذلك لشبابنا وأن نجعل من عام المسبار أو الكشف عاماً يمتلئ بالبحث والاحتفاء الوطني والاستضافات، لكي ينشأ أبناؤنا على أنّ المستحيل مفردة غير موجودة في أرض الإمارات وسمائها على الدوام.

نجاة مكي

أمل وثقة

تنطلق الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي من أنّ «مسبار الأمل» الذي تقف وراءه إرادة الدولة وقيادتها الحكيمة، سيجعل من الأحلام حقيقةً واقعة، وسيرسي دعائم الأمل بالإنجاز ويكرّس نتيجة العزيمة والمثابرة والجهود الدؤوبة في الوصول إلى الغايات والأهداف، ويعزز في الوقت ذاته الثقة للمضي في هذا المشروع ومشاريع مماثلة بتوفّر الإرادة وحكمة القيادة الرشيدة، وهو ما ينعكس على الجميع إماراتيين وعرباً بثمار إيجابية مهمة.