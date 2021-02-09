«الشارقة للإبداع العربي» تعلن أسماء الفائزين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة أسماء الفائزين في الدورة الرابعة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي، (الإصدار الأول)، في حقولها الأدبية الستة، وبلغ عددهم 18 فائزاً وفائزة من مختلف الدول العربية.

قال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: خلال الدورات السابقة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم تنظيم فعاليات الجائزة في أكثر من بلد عربي، حيث شهد انتقال تنظيم الجائزة إلى الدول العربية إقبالاً لافتاً، مما ساهم في اتساع نطاق المشاركة وانتشارها، ونظراً لظروف جائحة «كورونا» التي يعيشها العالم منذ 2020، فسيتعذر انتقال تنظيم هذه الدورة خارج الدولة، وستبحث الدائرة الخيار المناسب لتنظيمها.

وقال الأمين العام للجائزة، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، محمد إبراهيم القصير «تستعدُّ جائزة الشارقة للإبداع العربي، للدخول إلى عامها الخامس والعشرين، بألقٍ وعطاءٍ لم يتغير طوال دوراتها السابقة، وتمكّنت خلال ربع قرن من الزمن من الحفاظ على انفرادها في هذا المجال الثقافي الإبداعي، لتصبح علامة فارقة في الساحة الثقافية العربية».

وأضاف القصير أن الجائزة منذ دورتها التأسيسية في عام 1997، شكّلت منصةً كبرى لإطلاق أجيالٍ من الشباب الكتّاب العرب، واستطاعتْ أن تكشفَ عن أسماءٍ مبدعة في الشعرِ، والروايةِ، والقصة القصيرة، والمسرح، والنقد، وأدب الطفل، وفي دورتها الحالية، وهي الدورة الرابعة والعشرون، تواصل الجائزة ما بدأته منذ أكثر من عقدين، وقد قدّمت خلال تلك السنوات أكثر من 400 فائز وفائزة، من آلاف المشاركات على مدى الدورات السابقة، ورفدت المكتبة العربية بأكثر من 400 عنوان في تلك الحقول الإبداعية الجمالية، مما ساهم في إثراء الحراك الثقافي في الوطن العربي.

وبلغ مجموع مشاركات الدورة الرابعة والعشرين في مجالات الجائزة، وهي: الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد، 506 مشاركات من جميع الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية (ناطقين بالعربية ومقيمين في هذه الدول).

وحول لجان التحكيم، قال القصير «عُهد باختيار الفائزين إلى لجان تحكيم لم تأْلُ جَهْداً في تدقيق ومراجعة جميع النصوص التي استحقت الفوز طبقاً لمعايير تقييم ومَنهجيّة لانْتقاء الفائزين».