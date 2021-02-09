«الإمارات للآداب» يختتم فعالياته نهاية الأسبوع

تنطلق ‬عطلة ‬نهاية ‬الأسبوع ‬الأخيرة ‬لمهرجان ‬طيران ‬الإمارات ‬للآداب، ‬يوم ‬الجمعة المقبل، ‬في ‬السركال ‬أفنيو، ‬وهي ‬منطقة ‬ثقافية ‬نابضة ‬بالحياة ‬في ‬منطقة ‬القوز ‬الصناعية ‬في ‬دبي، ‬وتضم ‬أكثر ‬من ‬70 ‬شركة ‬محلية ‬وشركات ‬يقودها ‬رواد ‬الأعمال، ‬وتستمر ‬الفعاليات ‬يومي ‬الجمعة ‬والسبت ‬الموافقين ‬12 ‬و13 ‬فبراير، ‬لتكون ‬مسك ‬ختام ‬دورة ‬هذا ‬العام، ‬التي ‬جسدت ‬كل ‬معاني ‬الإبداع ‬والأمل ‬والانتصار ‬على ‬الشدائد.

ومن أبرز المشاركين في فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، عمر غباش الذي سيلهمنا بأفكاره وحديثه عن المسارات الإيجابية التي تنتظرنا، والشاعر الشهير‏‭ ‬ليمن ‬سيساي‭ ‬الذي ‬يشارك ‬عبر ‬البث ‬المباشر ‬من ‬بريطانيا، ‬في ‬جلسة ‬نقاشية ‬يحدثنا ‬فيها ‬عن ‬مذاكراته ‬المشهورة‭» ‬اسمي ‬لماذا»‬. ‬ويختتم ‬المهرجان ‬جلساته ‬الملهمة ‬بأداء ‬الشعراء ‬المتميزين، ‬دانا ‬الدجاني، ‬وليمن ‬سيساي ‬وعفراء ‬عتيق، ‬ودانابيل ‬غيتيريز، ‬وزينة ‬هاشم ‬بيك.

وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع بداية سارة بجلسة «يوغا الضحك» مع رانجا، تتبعها جلسة للرائدتين البارزتين في مجالهما، حفصة لودي وحورية الطاهري اللتان تناقشان قضايا الموضة وكرة القدم النسوية، بينما يحدثنا الكاتب فادي زغموت عن مسألة التوازن بين حرية الكاتب وما هو غير مقبول اجتماعياً.

كما تطلق جوليا جونسون أحدث كتبها للأطفال «أين الجميع؟»، حيث نجد في كتابها الفريد الباعث للطمأنينة أن مجموعة من المخلوقات تتساءل لماذا اختفى البشر من الصحراء؟.

ويمكن للزوار، ‬صقل ‬مواهبهم ‬ومهاراتهم ‬من ‬خلال ‬ورش ‬عمل ‬حول ‬الكتابة ‬الإبداعية ‬مع ‬ناصر ‬عراق، ‬وورشة ‬تصميم ‬الرواية ‬التاريخية ‬مع ‬ريحان ‬خان، ‬أو ‬إطلاق ‬العنان ‬لأصواتهم ‬الداخلية ‬من ‬خلال ‬التعبير ‬عن ‬ذواتهم ‬عبر ‬الكلمات ‬مع ‬ورشة ‬فرح ‬شما.

وتوضح ‬لنا ‬هيذر ‬غريس ‬كيف ‬يمكن ‬استخدام ‬الكتابة ‬لاكتشاف ‬الذات ‬وتعزيز ‬الصحة ‬العقلية، ‬كما يقدم ‬فراز ‬علي ‬الأدوات ‬اللازمة ‬لاستعادة ‬فن ‬كتابة ‬الرسائل، ‬كما ‬سيتم ‬الإعلان ‬عن ‬الفائزين ‬بجائزة ‬مونتيغرابا ‬لكتابة ‬الرسائل ‬الخطية، ‬ويمكن ‬للزوار ‬تعلم ‬مهارات ‬التحرير ‬على ‬موسوعة ‬ويكيبيديا ‬والمساعدة ‬في ‬تقديم ‬كنوز ‬الأدب ‬العربي ‬إلى ‬جمهور ‬أوسع ‬من ‬خلال ‬الانضمام ‬إلى ‬ورشة ‬العمل ‬التي ‬يقدمها ‬مشروع «‬كاتب ‬مكتوب» ‬التابع ‬لمؤسسة ‬الإمارات ‬للآداب.

أما مسرح «شورت آند سويت»، فيقدم 10 مسرحيات لشكسبير، مدة كل مسرحية عشر دقائق، طوال إجازة نهاية الأسبوع في «ذا جانكشن»، بالإضافة إلى عروض لفيلم «متروبوليس»، وفيلم «بين الجنة والأرض» في سينما عقيل.

ولا ننسى الفعاليات الإبداعية في «ذا جام جار»، ومن أبرزها ورشة عمل مخصصة للشغوفين بالقراءة، حيث يتمكن من خلالها المشاركون بتقديم رسم توضيحي مفصل لرف الكتب المفضل لديهم.