«حروف عربية» تحتفي بـ«خطاط النيل»

عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، صدر العدد الجديد (رقم 51) من المجلة الفصلية «حروف عربية»، التي يرأس تحريرها علي عبيد الهاملي ونائب رئيس التحرير خالد الجلاف ومدير التحرير ناصر عراق. وفي افتتاحية العدد، يقول رئيس التحرير: «أحزنني كثيراً التحقيق الذي قرأته في إحدى الصحف حول تردي الخط العربي لدى الطلبة في المدارس بفعل دخول التقنيات الحديثة في الدراسة، واعتماد الطلبة بشكل كلي على الأجهزة اللوحية في الدراسة والامتحانات، واستغنائهم عن القلم، الأمر الذي أفرز لنا خطوطاً رديئة وغير واضحة من الصعب قراءتها.... ما نتمناه هو أن تدرج الوزارة علامات للخط العربي في مادة اللغة العربية، كما يحدث سابقاً، وإلا ستتحول حصة (الخط العربي) إلى حصة ترفيهية للاسترخاء وتزجية الوقت».

أما ملف العدد، فعن الخطاط المصري الكبير محمد حمام (1935/ 2020) الذي يعد أحد رواد الخط العربي في مصر والعالم العربي، حيث كرمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ملتقى الشارقة «كون» عام 2012. ويتضمن الملف مقالاً كتبه حمام عن نفسه وعن تجربته وعمله أستاذاً للخط في مدرسة الخطوط بالقاهرة، ثم التحاقه للعمل بالتلفزيون المصري فور إنشائه عام 1960، ثم عمله بجريدة «الأهرام» ثم جريدة «الاتحاد» بأبوظبي، ثم تأسيسه مدرسة الخط بليبيا، علاوة شهادات أصدقائه من الفنانين والخطاطين الكبار أمثال الأساتذة مسعد خضير البورسعيدي ومحمد بغدادي ومنير الشعراني وخالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بالإضافة إلى شهادات تلاميذه وبناته، وقد احتوى الملف على عشرات من النماذج الخطية التي تبرز مراحل تطور فن الخط عند محمد حمام الذي رحل في أبريل من عام 2020.

وفي باب «لقاء» أجرى خالد الجلاف حواراً مع الخطاط الإسباني بابلو كسادو الذي افتتن بالخط العربي، فتعلمه على أيدي متخصصين في تركيا، ثم اختار لنفسه اسم (خالد) ومضى يدرّس فنون الخط في أميركا ولندن ووارسو. وكتب الباحث العراقي الدكتور محمد راضي دراسة معمقة بعنوان «التناص في تكوينات الخط العربي».

وفي باب «المكتبة»، استعرض الكاتب الكبير معالي محمد المر كتاب «الخط في الفن الإسلامي» الذي صدر عن مركز الكويت للفنون الإسلامية للباحثين الدكتور جوناثان بلوم وزوجته الدكتورة شيلا بلير، وقد تولى ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية أيمن عبدالله حسن. وكتب المر: «يقع الكتاب في 12 فصلاً مع مقدمة وخاتمة، ويتناول فنون العمارة والكتابة والنسيج والأعمال المعدنية وغيرها، وما يهمنا في مجلة حروف عربية هو موضوع فن الخط والكتابات التي أفرد لها الباحثان ثلاثة فصول».

وفي باب منوعات إطلالة على مسابقة العقبة للخط العربي التي أطلقتها جمعية أمواج للثقافة والفنون (دورة العلامة د. يوسف زنون).

أما قصيدة العدد «سحر اليراع»، فهي للشاعر الدكتور محمد الأمين السملالي وكتبها الخطاط تاج السر حسن، وهدية العدد الآية 39 من سورة الكهف كتبها بخط الثلث الجلي الخطاط الراحل محمد حمام.

يذكر أن هيئة التحرير تتكون من الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري وتاج السر حسن والدكتور إياد إبراهيم والمدير الفني محمد فراس عبو.



