بيت الشعر في الفجيرة يطلق مبادرة «هنا زايد»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلق بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء الأحد الماضي، مبادرة رقمية تحتفي بأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستعرض جمالياتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «هُنا زايد»، وذلك على امتداد شهر فبراير الجاري.

وتهدف المبادرة، التي يشرف عليها الشاعر عتيق خلفان الكعبي، إلى إلقاء الضوء على التجربة الشعرية للشيخ زايد وتعريف الأجيال الجديدة بقصائده الغنية التي تظهر عمق فكره وجمال لغته الشعرية ومعانيها التي تُغني المحتوى وتجعل منه رسالة نبيلة توحّد الشعوب، وتنشر قيم التسامح والإخاء والمحبة والسلام.

وقال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «إن مبادرة (هنا زايد) تعد نافذة نفتحها لجمهور شبكات التواصل لإطلاعه على باقة من أجمل الكلمات الشعرية للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتعريفه بهذا الموروث الموزون المحتفي بملامح رائعة من تراثنا الإماراتي، كي يبقى في الذاكرة ويذكرنا بأصالتنا وعراقتنا».

وأكد الظنحاني حرص بيت الشعر بالفجيرة على تمكين الجمهور العربي والدولي من الاطلاع على جماليات الإبداع الشعري للشيخ زايد، من خلال هذه المبادرة الرقمية المفتوحة على فضاءات العالم الافتراضي، وهو ما يسهم في تخليد منجز الشيخ زايد الأدبي بوصفه مصدراً للفخر الوطني وجزءاً من الأدب العالمي.

ومن جانبها، أفادت سليمة المزروعي، مديرة بيت الشعر في الفجيرة، بأن المبادرة تحيي الإرث الشعري للمغفور له الوالد زايد، عن طريق طرح أبيات من قصائده الشعرية مسجلة بتقنية الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاء بمعانيها وقيمها الشعرية والاجتماعية والإنسانية، وذلك بتحليلها والتعبير عنها بالرسم أو بالكتابة الإبداعية والنقدية.

وبدوره، قال الشاعر عتيق خلفان الكعبي، المشرف على المبادرة: «نسعى إلى إبراز أبيات مختارة من قصائد المغفور له الشيخ زايد، عن طريق تسليط الضوء على بحور وقوافي منهجه الشعري والتأمل في قاموسه الأدبي الثري والغني بالجماليات والتوقف عند كل كلمة في هذه الأبيات، ولفْت انتباه الأجيال الحالية إلى أهمية الشعر والغوص في معانيه والتمعن في جواهر اللهجة والمفردة الإماراتية، التي ورثها لنا، طيب الله ثراه».