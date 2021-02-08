مركز جمعة الماجد ينظم «إدارة وأرشفة الصور»

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أمس الأول، اليوم الثاني من ورشة عمل افتراضية عبر المنصة الإلكترونية بعنوان «إدارة وأرشفة الصور الفوتوغرافية»، التي عُقدت على مدار يومين متتاليين، وقدمها أحمد عبيد، استشاري وإداري الوثائق والأرشفة في وزارة السياحة السعودية، وحضرها عدد كبير من المهتمين في مجال الأرشفة.

وتناولت الورشة مجموعة محاور، أبرزها: استخدامات الصور وتأثيراتها، وأنواعها، ومراحل قراءتها، وخطوات أرشفتها أو فهرستها، مع عرض أمثلة لبعض برمجيات إدارة الصور التجارية أو المجانية.