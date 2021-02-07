«421» يفتتح ثلاثة معارض فنية

أبوظبي (الاتحاد)



افتتح معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، والتي تعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية، ثلاثة معارض فنية، يوم السبت الماضي، تشمل معرض «طفو»، الذي يقدم أعمال الفنانة والمخرجة السينمائية ستيفاني كوميلانغ، مواكباً لمعرض «ميناء زايد: تأملات في مستقبل ماضٍ»، وهو معرض صور يوثق ميناء زايد من خلال الفوتوغرافية السردية. كما افتتح المركز النسخة الثالثة من معرض «100/‏‏100، أفضل مائة ملصق عربي»، الذي يحتفي بالمشاركات الفائزة في المسابقة التي تقام كل عامين والمعنية بفنون التصميم الجرافيكي في العالم العربي. كما سيقام خلال فترة المعارض برنامج عام للجمهور بدايةً يشمل جلسات حوار يقدمها الفنانون المشاركون.

التنقيب في «الحياتي»

ويعرض «طفو» فيلمين جديدين لستيفاني كوميلانغ، المقيمة في برلين، والتي تقدم من خلالهما حكايات عن العمالة الفلبينية في الخارج، وتمزج فيهما بين الأسلوب الوثائقي وإيحاءات الخيال العلمي. ويتبع «طفو» معرض «الكسّارة» في السلسلة ذات الأربعة أجزاء «بنى فرعية: التنقيب في الحياتي». والسلسلة، التي يقيمها فنياً مرتضى فالي، تبحث في بعض البنى التحتية التي تشكل مساحات وخطوط وإيقاعات التمدن الخليجي، ويكشف عن الأشكال والشبكات المتضمنة في الحياة الخليجية.

تأملات في مستقبل ماضٍ

كما يقدم معرض «ميناء زايد: تأملات في مستقبل ماضٍ»، توثيقاً تاريخياً وأنثروبولوجياً ومعمارياً لميناء زايد. ومن خلال أعمال 11 فناناً، يبرز المعرض سياق ميناء زايد من خلال أدوات التصوير السردي. ويعد هذا المعرض ثمرة برنامج إرشادي بشراكة وتعاون مع «جلف فوتو بلس». كما تلقى المشاركون دعماً من خلال هيكل تربوي يرشدهم عبر المفهوم والأفكار والتنفيذ والتأويل والعرض.

ويشارك في المعرض: أوغستين باريديس، ساندرا زارنيشان، عائشة النعيمي، فاطمة الفردان، كاثرين دونالدسون، لارا رودار، لطيفة المزروعي، لينا قسيسية، منصور الحيرة، مريم الحريز، ومزنة المزروعي. وفي 16 فبراير، ينطلق برنامج المعرض بجلسات حوار في تمام الساعة السابعة مساءً.

أفضل 100 ملصق

يعود معرض أفضل مئة ملصق عربي، حيث يقدم من خلاله الملصقات الفائزة في دورة العام 2020 من مسابقته التي تقام كل عامين. واختارت لجنة تحكيم من المتخصصين هذه الملصقات التي توفر لمحة على المناهج المتنوعة المستخدمة حالياً في التواصل البصري العربي حول العالم.