«اتحاد الكتاب» ينظم أمسية «عزف القوافي» الشعرية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات- فرع أبوظبي، أول أمس، جلسة شعر افتراضية بعنوان: «عزف القوافي»، أحياها كل من الشعراء: راشد بن جمعة العزاني، ونايلة الأحبابي، ومريم النقبي، بحضور الأديب حارب الظاهري، رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، وأدارتها الإعلامية هاجر الرئيسي متنقلة في تقديمها بين الشعر والنثر، وبين النبطي والفصيح، وبين نسيج الكلمات في الصور الشعرية وجمال الألوان في اللوحات التشكيلية.

تميزت هذه الأمسية بأن قصائد الشعراء المشاركين فيها، كانت في صورها الفنية قريبة من شعر الفصحى، واتصفت بوضوح اللغة وجمال الإلقاء وعذوبة الإيقاع وألق الإبداع.

وتركزت موضوعات قصائد الشعراء على التغني بالوطن والحب وجمال الطبيعة والحياة، بقصائد مفعمة بالمشاعر الوجدانية الرقيقة، التي تنبع من القلب لتستقر في قلوب المستمعين والمشاهدين، وقد بدأ الشاعر راشد العزاني الأمسية بقصيدة يقول في مطلعها:

غشاني الليل واسْقيت الأماني نور /‏ رويت الرّوح بآمالي وتخميني

نثرت الشوق من قلبي وقلبه بور /‏ ويخدعني سرابه لين يعميني‏

وألقت الشاعرة مريم النقبي قصيدة بعنوان «دروب الطيب» تقول في مطلعها:

يعيش الطيب فينا ما حيينا /‏ ولو بعض الأحبه فارقونا‏

يبيعونا وهم منّا وفينا /‏ وباعوا الطيب كلّه واتركونا

والشاعرة نايلة الأحبابي، تقول في مطلع قصيدة لها بعنوان «ضحايا الدمع»:

إلى الله مخلصاً فعلي وقولي /‏ عظيم الشان.. علاّم النوايا